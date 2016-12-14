Görevden alındı

Yükseköğretim Kurulu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör Vekilliğine atanan Prof. Dr. Alim Işık'ın, görülen lüzum üzerine Rektör Vekilliği görevinin sonlandırılmasına karar verdi.

Kurul'dan yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin mütevelli heyetince Prof. Dr. Işık'ın görevden alınmasının önerildiği belirtilerek, "Mütevelli heyetin önerisine müteakiben Kurulumuzca üniversitenin Rektör Vekilliğine atanan Prof. Dr. Alim Işık'ın görülen lüzum üzerine Rektör Vekilliği görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Prof. Dr. Işık hakkında bugün bir gazetede yer alan haberde, Işık'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı bir videonun ortaya çıktığı belirtilmişti. AA

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