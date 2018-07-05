Mahkemeden Huduti kararı

Malatya’da darbe girişimine ilişkin dâvâda kararın gerekçesi açıklanırken, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin örgüt üyesi olmadığı ancak sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu belirtildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 76 sanıktan 19’una verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Huduti’nin, dönemin Malatya Valisi’nin 2. Ordu bölgesinde bir sorun olup olmadığını sormasına rağmen ‘basit bir problem’ varmış gibi lanse ettiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

“Dönemin Van Jandarma Asayiş Komutanı İsmail Metin Temel’in telefonda, ‘Darbe karşıtı bildiri yayınlayalım’ dediği, kabul etmesine rağmen zamanında yayınlamadığı, bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olmamasına rağmen darbe teşebbüsünde aktif rol oynayanların etkisiz hale getirilmesi için zamanında etkin karar vermediği, böylelikle sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu kanaatine varılmıştır.”