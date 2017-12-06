Mal varlığına el konuldu

Gülen Hareketi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in mal varlığına el konulmasına karar verildi.

AA

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