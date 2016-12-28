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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Reşadiye'nin kayıp çocukları 1 yıldır bulunamadı

28 Aralık 2016, Çarşamba 10:33
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 1 yıl önce kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın gözü yaşlı anneleri, bulunmaları yönündeki umutlarını koruyor.

Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen yıl 29 Aralık'ta saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla aylarca süren arama çalışmaları başlatıldı. Fakat aylarca yapılan tüm aramalara rağmen çocukların izine rastlanamadı.

Çocukların kaybolmasının üzerinden bir sene geçmesine rağmen her iki aile gelecek umutlu bir haberi bekliyor. En zor bir yıllarını geride bırakan Bayram Erol'un annesi Adile Erol ile Dursun Kağan Taşçı'nın annesi Nafize Taşçı, gözü yaşlı bir şekilde acılı bekleyişlerini sürdürüyor.

"RÜYALARIMIZDA GÖRÜYORUZ"

Kayıp Bayram Erol'un annesi Adile Erol çocuğunun geçen yıl oyun oynamaya gittiğini ve bir daha dönmediğini belirterek, "Ondan sonra hiç bir haber alınamadı çocuğumdan. Çok aradılar, herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Ama çocuğumuzdan şu ana kadar bir haber gelmedi. Yüreğimiz yaralı, bir haber gelecek diye bekliyoruz. Rüyalarımızda görüyoruz çocuklarımızı, başka nerede göreceğiz. Dua edip, Kuran okuyoruz çocuklarımız için. Bilen gören varsa Allah rızası için bize haber etsinler. Çocuğumuza ne olduğunu bilmemiz bize bir umut olur. Şimdi hiç bir şey bilmiyoruz. Bekliyoruz, kapıları gözlüyoruz, çocuklarımızdan bir haber gelecek diye. Bir yıl çok zor geçti. Bir anda çocuğumuzu kaybetmek bizim için çok acı oldu" dedi.

"ŞAŞKINIZ, ÜZGÜNÜZ"

Dursun Kağan Taşçı'nın annesi Nafize Taşçı ise, çocuklarının her zamanki gibi dışarıda oynadığını söyleyerek, "Uzaklaşıp kaybolacağı hiç aklımıza gelmedi. Böyle olacağını bilsek çocuklarımızı asla dışarı salmazdık. Parkta oynayıp gelen çocuklarımızın uzaklaşmış olması, bu hale gelmesine çok şaşkınız. Ölü yada diri bir şekilde bulunmasını istedik ama hiç bir şey bulunamadı. Kaçırıldıklarına dair de hiç bir iz yok. İhbarlar geliyor ama olumlu sonuç çıkmıyor. Şaşkınız, üzgünüz. Halkımıza sesleniyoruz. Gören bilen varsa Allah rızası için bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.

DHA

Etiketler: tokat, reşadiye, kayıp
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