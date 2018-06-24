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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Savcılık soruşturma başlattı... Suruç'ta neler oluyor?

24 Haziran 2018, Pazar 16:48
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç ilçesinde usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişinin, oy pusulalarıyla birlikte gözaltına alındığını bildirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

 

Bugün öğle saatlerinde, Mızar Mahallesi yolu üzerindeki Bilge İlkokulu'na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği ve sandıklardakilerle değiştirileceği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, okul yakınında 27 BSU 52 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Aniden hızlanan otomobil, polisin havaya açmasıyla durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola attı. 4 çuval oy pusulası ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Suruç'ta sandık başında kavga: 3 yaralı

 

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kara Mahallesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oy kullanmak için okulda bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup birbirine tabancalar ile ateş açıp, bıçaklarla saldırdı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.

Öte yandan ilçede gün içerisinde 6 ayrı okulda farklı siyasi görüşe sahip kişiler arasında da çıkan kavgalarda bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

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Savcılık soruşturma başlattı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç ilçesinde usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişinin, oy pusulalarıyla birlikte gözaltına alındığını bildirdi.

 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sırasında basında ve sosyal medyada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde birtakım oy kullanma usulsüzlüklerinin ve yaralama olaylarının yaşandığına dair haberler çıktığını belirtti. 

Vatandaşların ve bütün siyasi partilerin, olaylarla ilgili başvuru ve şikayetlerini il ve ilçe seçim kurulları ile başsavcılığa ilettiklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek il ve ilçe seçim kurulları, gerekse Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımız tüm iddiaları titizlikle değerlendirmişlerdir. Bundan sonraki iddiaları da yine titizlikle değerlendirmeye devam edeceklerdir. Seçim ile ilgili suç içeren tüm davranışlar etkin bir şekilde soruşturulmuştur, soruşturulmaya devam edilecektir." 

''Bu beni Şanlıurfalı olarak bir defa üzüyor''

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan Suruç'a yönelik paylaşımları değerlendirdi.

İlçede seçimlere gölge düşmüş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Fakıbaba, özellikle Şanlıurfa dışından bu konuda onlarca telefon aldığını anlattı.

"Sanki Şanlıurfa seçimlerine gölge düşmüş, ciddi olaylar yaşandığı" kanaati oluşturulmaya çalışıldığına işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da olaylar var...Bu beni Şanlıurfalı olarak bir defa üzüyor. Bir tek münferit bir olay olmuş o da ayaktan bir yaralanma, kesinlikle hayati tehlike yoktur. Bir metal yaralanması. Olayın ne olduğu ve adli yönü araştırılıyor, gerekli tedavisi de yapılıyor. Sanki Şanlıurfa'da seçim çok kötüymüş gibi oysa ben 15 yıldır Şanlıurfa'da bu işin içerisindeyim, yıllardan beri bütün seçimlere iştirak etmişim. En sakin geçen şehirlerden birisi, bayram havasında, demokrasi şenliği şeklinde geçen bir seçimi böyle speküle etmek ve Şanlıurfa'yı böyle kötü bir namla Türkiye'ye tanıtmak beni Şanlıurfalı olarak rahatsız ediyor."

Bu tür gerçek dışı iddiaların kente zarar verdiğini aktaran Fakıbaba, Şanlıurfalı hemşehrilerinin demokrasiye bağlı olduğunu vurguladı.

Bakan Fakıbaba, özellikle CHP'li ve HDP'lilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bunların içerisinde çeşitli siyasi partilere oy veren vatandaşların da olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, "Şanlıurfa insanı öyle kavgacı değil. Şanlıurfa'da bir tek münferit olay olmuş, bu bütün şehirlerde oluyor. Niye bunu Şanlıurfa'ya yönlendiriyorlar, niye Şanlıurfa'nın adını bu şekilde çıkarıyorlar? Ben çok rahatsızım, şahsen bu konuda bu spekülasyonu yapan HDP ve CHP'yi özellikle ve özellikle bu iddialarından vazgeçmeye ve doğruyu söylemeye davet ediyorum." dedi.

 

AA

Etiketler: şanlıurfa, suruç, seçim, oy
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