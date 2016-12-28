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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Sessiz çığlık!

Hatice DENİZ
28 Aralık 2016, Çarşamba
Evet muzlim bir gece gibiydi o sabah.

Telefon çaldı, “buyrun” dedim. “Milli Eğitim’den arıyoruz, tebligatınız var, öğleye kadar gelip alın” dediler. Anlamıştım sebebini, korktuğum başıma gelmişti. Bir gün önce sendikadan istifa etmek için okula gitmiştim.Ve her zaman ilk gün heyecanı ve sevgisiyle gittiğim okulumda bir suçlu gibi davranmıştı bazı idareci arkadaşlar(!) Ki yıllarca beraber çalıştığımız insanlardı. Bir tanesi yüzüme bakmaya bile tenezzül etmedi. Hatta:

“Gördün mü bak hocam bak ne oldu, sen birkaç sene önce şöyle şöyle diyordun” dedi.  Ben de “Herkes doğru bildiği şeyi söyler hocam, hayırlısı olsun” diye cevap verdim. Ama MEB’deki memurlar kibar davrandı doğrusu. Gerekli yerleri imzalatırken sanki bir idam mahkumunun son anları gibi nazik davranıyorlardı, belli ki acıyorlardı. Çay bile ikram ettiler. Sakince ama titreyen ellerimle gerekli yerleri imzaladım. Elime açığa alındığımı bildiren kağıt parçasını verdiler. Üzerinde sanki “İdam edilecektir!” yazıyordu. MEB’in bahçesine çıktım. Oradaki bir banka oturdum. Ağladım, ağladım... Bu sırada sürekli binaya giren ve az sonra elinde kağıt parçasıyla çıkan öğretmenler vardı, kader arkadaşlarım; onlar için de ağladım...

Bir hafta sonra bir gece yarısı Resmi gazetede isimlerimiz yayınlandı. Bir isimden ibarettik sadece. Kurbanlık koyun listesi gibi. Onca yıllık meslek hayatım, onurum, emeğim, göz nurum 672 sayılı KHK denilen bir listeyle son bulmuştu. Ne kadar da basitti atıvermek onbinlerce insanı alfabetik sıralı yüzlerce sayfa dolusu bir listeyle? Hayatında terör örgütü deyince PKK’yı bilen ben, binlerce masumu katleden bir örgüt üyesi gibi mesleğimden atıldım. Terör ne, silah ne, örgüt ne? Bilmem ki ben bunları. Ben sadece ders anlatmayı, öğrenci yetiştirmeyi bilirim.

Terörist bir öğretmen ülkesine canla başla hizmet eder mi?

Terörist bir öğretmen ay yıldızlı bayrağını gördüğünde heyecanlanır mı?

Terörist bir öğretmenin istiklal marşı okunurken gözleri dolar mı?

Terörist bir öğretmen vatanı için, milletinin birlik, beraberlik, kardeşliği için çalışır mı?

Bu kadar kolay mıydı insanların onuruyla, gururuyla, mesleğiyle, hayatıyla oynamak?

Bu kadar kolay mıydı insanlara en kara lekeyi sürmek?

Bu kadar kolay mıydı insanları vatan haini diye suçlamak?

“Hislerinize uyup da adaletten sapmayın” diyen Yüce Kitab’ımız’ın neresinde vardı bunlar?

“Mü’min kardeşine hakaret, kişiye günah olarak yeter” buyuran Peygamber Efendimiz’in  (asm) sözü nerede kalmıştı? Vatan haini terörist sözlerinden daha büyük hakaret olabilir miydi?

Vatanıma, milletime zerre kadar ihanet etmedim. Rabbim şahit...

Şu yaşadığımız zorlu süreç elbette bir gün bitecek, hangi gecenin sabahı olmadı ki? Ama işte o zaman bizi kör kuyulara atanlara hissiyatımız zaten belli de, böyle sessizce seyreden dostları (!) ve ülkemin diğer güzide insanlarını asla unutmayacağız.  Hani: “Bir haksızlık gördüğünüzde önce elinizle, gücünüz yetmiyorsa dilinizle engel olmaya çalışın, o da olmuyorsa kalbinizle (içinizden) buğzedin, bu imanın en zayıf noktasıdır” buyuruyordu Peygamber Efendimiz. (asm) Bizler haksızlığa maruz kalarak büyük imtihana tâbi olduk ama siz sevgili dostlar bizden daha büyük imtihana maruz kaldınız. Ve kaybettiniz. Asla sizlerin yerinde olmak istemezdim.

Evet gerçek şu ki ülke olarak birçok sınavdan geçiyoruz. Her fert, her kurum kendi sınavını veriyor. En büyük sınavı da adalet kurumu veriyor. Halbuki adalet mülkün temeli değil miydi? Cenab-ı Allah :”Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adalettensapmayın...” (Nisa-135) buyurmuyor muydu?

Aylar oldu onca sıkıntı çektik, belki daha uzun süre çekeceğiz. Rabbim dayanamayacağımız noktalara getirmesin. Dayanamayan kardeşlerimize dayanma gücü versin. Alnımızın akıyla bu zorlu sınavdan çıkabilmemizi nasip etsin..

Bütün dünyayı kuşatan sevgi dolu bir yüreğimiz vardı ama o yürek bütün dünyaya kırıldı artık. Çok şey kaybettik belki evet; meslek, gelir, gurur, huzur, mutluluk, güven, dost, arkadaş, komşu, akraba...

Ama ne çok şey kazandık, ne çok şey öğrendik... Secdelerde şerhâ şerhâ ağlamayı öğrendik.

Dua dua yalvarmayı öğrendik.

Bedenen alçaldıkça ruhen yükselmeyi öğrendik.

Zulmedilsek de zulmetmemeyi öğrendik. İftiraya uğramanın öldürücü bir zehir olduğunu öğrendik.

Efendimiz’in Taif’te taşlandığındaki acının bir zerresine bile uğramadık belki ama yine de onun gibi “Allah’ım Sen razıysan ben bütün sıkıntılara katlanırım” demeyi öğrendik.

Her şeyi, herkesi Allah’a havale etmeyi öğrendik.

Her şeye rağmen Allah’tan ümit kesmemeyi öğrendik.

Dünya denilen şeyin beş para etmediğini öğrendik.

Parasız pulsuz kaldık ama asıl servetin Allah katında olduğunu öğrendik.

Kendi diyarımızda gurbete düştük ama asıl diyarın dâr-ı bekâ olduğunu öğrendik.

Dünyayı kalbimizden atıp sadece Allah’a bağlanmayı öğrendik.

Velhasıl çok şey öğrendik.

Peki siz ne öğrendiniz?

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Yorumlar

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  • recep günay

    28.12.2016 15:45:32

    Arkadaş:Yeni Asya demokrattır. Kendi gibi düşünmeyenlerinde hakkını savunur. Hukukun üstünlüğüne inanır. Biraz Yeni Asyayı dinleselerdi bu gün bu Travma yaşanmazdı. Bu ve bunun gibi olan kardeşimize sabır diliyorum. liyakati olmayanlara değer verdiğimiz sürece bu olaylar yaşanacak

  • Özcan

    28.12.2016 15:27:01

    Biz mağdurların yaşadıklarını birebir dile getirmişsiniz hocam elinize dilinize sağlık. İnşallah tez zamanda adalet yerini bulur da tüm masumlar ve aileleri selamete kavuşur. Teşekkürler yeniasya...

  • Hayrettin

    28.12.2016 14:50:48

    Zulme uğrayanlar müsterih olsun çünkü zulmetmediklerinden ahiret var gam yok

  • Ali kagan

    28.12.2016 14:38:03

    Hocam kalemine sağlık. Allah bizi sabreden kullarından eylesin.

  • AHMET

    28.12.2016 14:33:44

    müminin ayağına diken batması bile günahlarının dökülmesine neden olur... “İnsanlar içinde en ağır imtihana çekilenler Peygamberlerdir. Sonra sırasıyla (rütbeleri) onları takib edenler, sonra onları takip edenlerdir. Kişi dinine göre müptela kılınır (imtihana çekilir) Eğer dininde salabetli ise imtihanı (göreceği bela ve musibet) ağır olur. Eğer dininde gevşek ise o oranda imtihan edilir. Bela o kimseyi devamlı takib eder. Nihayet onu bırakıncaya kadar. Böylece kul, yeryüzünde hatası olmadığı halde yürür.” hadisini akıldan çıkarmamak lazım...

  • Mehmet Doğan

    28.12.2016 14:25:24

    Yazınızda hislerimize tercüman olduğunuz için teşekkür ederim.

  • İbrahim Koc

    28.12.2016 14:07:19

    Allah razı olsun, eksiği var fazlası yok. Bu acıları bütün masumlar yaşadı ne yazık ki. İnşallah göreve döndüğümüz günleri de görürüz. Yeni Asya'ya da bu masumların sesini duyduğu ve duyurduğu için Allah razı olsun, diyorum.

  • tevazu

    28.12.2016 13:53:56

    Allah razı olsun sesimiz olduğunuz için

  • Aktaşlı 672

    28.12.2016 13:46:15

    Yüreğimizin, Hislerimizin ve yaşadıklarımızın bir köşeye yansıtılması mükemmel. Yen Asya yayın grubuna. Teşekkürler.

  • zeiıha

    28.12.2016 13:37:45

    Magdurlar olarak gerçekten görevde olanlara dua edin çok ağır bir yük kaldı omuzlarında.Giden arkadaşların yerine gelenleri görseniz ülkeye mi acısak çocuklara mı acısak.Allah bu millete acısında bir an önce zararları kaldırsın.

  • Yusuf

    28.12.2016 13:36:55

    Cumhurbaşkanı biz coninin hansın ne dediğine bakmayız Allah ne diyor ona bakarız . Dedi. (5/MÂİDE-8: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.) Diyanet Vakfi

  • Yemen

    28.12.2016 13:14:51

    Çok guzel bir yazi ama vaziyet daha kötü.2 kardeşim hapiste ve bende ihraç oldum.şimdi multeciler gibi hepimiz ayni evde kaliyoruz ve hergun gözyaşları eksik olmuyor

  • betulerva

    28.12.2016 13:10:48

    Aglayarak okudum bebeğim daha 10 günlükken 3 saatlik yol çekip çalıştığım ile geldim ve sezeryanli olmama rağmen okula tebligatimi imzalamaya çağırdılar yavruma sevinemedik dahi. Bebeğim 13 temmuzda doğdu herkes darbe çocuğu diyo ama ben öyle anmiyorum rabbim yapılanları zayi etmeyecektir evlatlarimizin hakkını elbet soracaktır ahirette iki elim vakalarında olacak . Asla hakkımı helal etmeyeceğim sabahlara kadar elişi yapıp eşime katkıda bulunmaya çalışıyorum ama asla gocunmuyorum çünkü biz bu mesleğe kolay gelmedik hep yokluğu yasamistik daha önce ben de eşim de. Ama bizim uzuntumuz sevdamız olan meslegimizi yapamamak...

  • rabia

    28.12.2016 13:04:03

    Siz dünyada derdimize yoldaş oldunuz, Allah da hem dünyada hem ahirette ellerinizden tutup kaldırsın. Hakkı tutup kaldırdığınız gibi sizleri tutup kaldırsın.

  • Derya

    28.12.2016 12:55:04

    Allahim bu zulum bir gun bitermi.bir gecede 672 khk ile vatan icin nobet tutan esim hain ilan edildi. Sucumuz bankada eskiden acilmus bir banka hesabimiz.suc oldugunu bilsek yanindan bile gecmezdik.Allah sahitki zerre sucumuz yok. Cocuklarimin rizkini kesenlere gelecegimizi karartanlara Rabbim iki dunyadada sorsun.Darbeci iblislere lanet olsun

  • Mithat

    28.12.2016 12:47:20

    Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler...sabir

  • Yusuf

    28.12.2016 12:45:11

    Sizden Allah razı olsun.bire bir yaşayıp düşünduklerimizi yazmışsınız.Yazınızın altına imzamı atarım.

  • Mağdur

    28.12.2016 12:36:18

    Ne güzel özetlenmiş yaşadığımız bu tecrit. Allah’ım sana havale ediyoruz.

  • Omer

    28.12.2016 12:35:01

    Allah razı olsun yüreğinize saglik

  • m.ali

    28.12.2016 12:33:15

    Şu mektubu yeni asyadan başka gazetesinde yayinlayabilcek başka bir gazete var mı? Cevap net... yok... Peki niçin... 1 kedi yavrusu sahipsiz kalsa haber yapan medya acaba bu durumu magduriyet olarak görmedikleri icin mi ya da.... Evet ikincisi...

  • Derya

    28.12.2016 12:26:25

    672 khk ile kiyim yapildi.suc olmayan seyler suc sayildi.bankadaki eski hesap yuzunden hain olduk.ruyada gorsek kirkyil dusunsek aklimiza gelmezdi.bu nasil bir zulm.esim o gece ankarada olumden dondu.ölseydi kahraman olcakti.sükürki olmadi ama bu sefer hayatinin darbesini yedi ve hain ilan edildi. Allah sahitki zerre sucumuz yok. Cocuklarimin gelecegini calanlar iki dunyadada aynisini yasasin nediyim.sabratmek gercekten zormus.Allah masumlarin yardimcisi olsun.mazlumun ahi arsi titretir.

  • Bünyamin Börklü

    28.12.2016 12:21:02

    Yeniasya çalışanlarına binlerce teşekkürler, karınca misali en azından zulme taraf olmadıklarını bu süreçte binlerce mağdura ve sesini çıkartmayan sözde dindar kesime gösterdiler. Hatice hanım binlerce mağdur ve masum dan sadece biri...Rabbim bizlere dayanma gücü versin, altından kalkamayacağımız yüklerle bizleri imtihan etmesin....

  • mehmet

    28.12.2016 12:20:39

    Ben 2011 van depremine kadar bunları bilmeyen dinden çok uzak sol görüşlü biriydim. Bunlarla tanıştıkyitan sonra dine yaklaşımın değişti alkol gitti, geldi namaz niyaz. Ve bu süreç gösterdiki beni busüreç te arayıp soranlar sol görüşlü arkadaşlarımdı. Aynı mescitte cemaate durup namaz kıldığım insanlar bırak aramayı terörist gözü ile bakıyor. İlk günden bugüne kadar müslümandan daha müslüman ve onurlu insanlar beni hiç yanlız bırakmadılar. Namazlı insanlar iş vermeye korkarken, müslümanların gavur münafık dediği insanlardan biri beni arayarak iş twklifinde bulundu. Bugün 16 yıllık emeğimi ve terörist ilan edenler evet Bunu yapanlar müslümanlar. Yazık o güzel peygamberin ümmetiyim diyip zulm edenlere susanlara unutmayın ne bu dünyada nede başka bir yerde hakkımı asla ve katta helal etmiyorum. Ki olurda birgün yanlışklıkla helal edersem Allahım ogünkü helalliğimi kabul etme. Amin.

  • Murat

    28.12.2016 12:17:44

    Allah razı olsun.

  • FATİH FİDAN

    28.12.2016 12:06:26

    Allah sizin gibi biz mazlum ve mağdurların sessiz çığlıklarına ses olanlarda ebeden razı olsun. çekilen sıkıntıları kağıda dökülmesi ve belki birilerine ulaşması şu sıkıntılı zamanlarımızda bizleri rahatlatıyor.

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