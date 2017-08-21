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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Ne zaman uyanacaksınız?

Hüseyin GÜLTEKİN
21 Ağustos 2017, Pazartesi
Siyasî tarafgirlik vartasından bir çıkabilseler işlenen hukuksuzlukları, yapılan yanlışları belki görebilecekler.

“ Bizimkiler katiyyen yanlış iş yapmazlar” gafletinden bir uyanabilseler, şimdiye kadar yapılan ve halen devam etmekte olan yanlış uygulamaların farkına varabilecekler.

Söylenen her sözün kalbe girmesine yol vermeden, söylenenleri mihenge vurup, akıl süzgecinden geçirebilme basiretini gösterebilseler, atılan hamasi nutuklara aldanıp, bedihi yanlışları dahi duâ edip, alkışlamaktan vazgeçebilirler.

“Bizimkilerin söyledikleri sözler, yaptıkları bütün iş ve icraatlar bütünü ile doğrudur; başkalarının söyledikleri sözler, yaptıkları uygulamalar külliyyen yalandır, yanlıştır” gibi “meleği şeytan; şeytanı melek yerine koyan” mantıksız ve bir o kadar da tehlikeli yaklaşım ve anlayışından vazgeçebilseler, kendilerine iyilik yapmış olurlar.

Başlarını gaflet kumundan çıkarıp, olup bitenleri basiret gözü ile görüp, siyasî tarafgirlikleri bir tarafa koyarak, kin, garaz ve adavetleri bir yana iterek, bu iktidar döneminde yaşanan ve artarak devam etmekte olan gerginlikleri, tedirginlikleri, korku ve endişeleri görebilme ferasetini gösterebilseler, onları ikaz edebilme sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar.

Senelerce birbirlerine biat ederek hizmetlerini ve faaliyetlerini taktir ederek, alkışlayan malûm çevrelerin 15 Temmuz kanlı kalkışmasından sonra iktidarın suçlu suçsuz demeden, kadın erkek demeden, genç ihtiyar demeden, ilgisi olan ve olmayan on binlerce insanı sorgusuz sualsiz tutuklayarak, ihraç etmeleri karşısında suskun kalmasının ötesinde, yapılan keyfilikleri alkışlamakla yetinmeyip, zulüm derecesine varan bu keyfiliklere bu hukuksuzluklara karşı “dilsiz şeytan durumuna” düşmemek için, itiraz eden başta Yeni Asya olmak üzere vicdanlarının sesini dinleyen benzer çevrelere asılsız iftira, karalama ve hakaretlerde bulunan kraldan öteye kralcı rolünü üstlenen malûm çevrelerin hiç değilse bundan sonra vicdanlarının sesini dinleyerek yapılan haksızlıkların gayretullah’a dokunup, daha büyük arzî ve semavî belâ ve musîbetlerin gelmemesi için nedamet edip, yanlış tavırlarından vazgeçerlerse, hem kendilerine, hem kayıtsız şartsız destek verdikleri iktidara ve dolayısıyla ülkemize iyilikte bulunmuş olurlar.

“Partimize muhalefet edenler, Türkiye’ye bir ihanet içindedirler... Referandumda hayır tercihinde bulunanlar Kandille, İmralı ile Fetö ile irtibatlı vatan haini darbecilerdir... Biz bu yolları insanlar yürüsün diye yaptık; teröristler yürüsün diye değil...”  ağır ve çirkin ifadelerde bulunan angaje olduğunuz partinin en tepesindeki yetkili kişilerin kendilerine muhalefette bulunan en az bu ülke insanının yarısını “hain, darbeci, terörist..” olarak ilân etmelerinden vicdanen rahatsız olmuyor musunuz? Rahatsız oluyorsanız halen doğru yanlış ayırımı yapmadan “yaşa varol!..” deyip, alkışlamaya devam edecek misiniz? 

Ne zaman bu derin uykudan uyanacaksınız?

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Yorumlar

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  • ahmed said

    23.08.2017 18:06:43

    hüseyin hoca söylenenlerden rahatsız olmuyor musunuz diye soruyorsun,Konuştuğundan haberdar bile değiller zira önlerine atılan nevale ile meşguller kendilerinden geçmiş duymuyorlar ki,Aynen f g camiasına uygulanan metod.ustaca ,sinsice.ama yeri ve zamanı geldiğinde ölümcül darbeyi vurmak üzere kurulmuş plan.Bize de düşen ikazımızı yapmak kale almayanları da kendi hallerine bırakmak.Bir de ne dersen de at gözlüğü ile baktıkları için her yapılan nasihat ve ikazı düşmanca yapılmış zannediyorlar.Kendi düşen ağlamazmış hüseyin hoca.

  • Hasan unlu

    21.08.2017 09:59:48

    Kaleminize saglik. Evet dun butun ikazlara ragmen, Tc kafirdir, Turkiye darul harptir diyen kimseler bile ele gecirdigini sandigi devlete methiyeler diziyor. Aldanmisligin boylesi.

  • Abdullah TUNÇ

    21.08.2017 09:29:43

    Hocam uyku çok derin.Rüya içinde rüya gören gibidir bunlar.Yani uykuda rüya görüp,uyku içinde iken rüyasını anlatan kişinin durumuna benzer bunların hali.Uyku çok derin bir perdeye intikal etmiştir. Normal şartlarda bunların uyanması mümkün değildir.Ya bir musibet veya bir lütfü ilahi ile ancak uyanabilirler.Tarafgir siyaset,şahıs merkezli bakış ve muhabbet,hissi ve muhakemesiz yaklaşım,menfaat ve korku desiseleri,akıl ve kalpler üzerinde çok kalın bir perde oluşturmuştur. Bu perde ancak derin bir tefekküri ameliyatla parçalanabilir. Bu derin tefekkürün ameliyat vasıtaları, Risale-i Nur'un içtima-i ve siyasi prensip,kaide ve düsturleridir.

  • kubilay

    21.08.2017 09:20:32

    aynı ikazı bir yazınızda F G hareketi için de yapmıştınız maalesef uyanamadılar,Devletin sunduğu imkanlar sarhoş etmiş, bedelsiz zannetmiş, kendilerini de devlet sanmışlardı,önlerine atılan imkanların balık yakalamak için oltanın ucuna takılı solucan olduğunu anlamak istememişler,ikaz edenleri de kötü niyetli ve hasım bilmişlerdi.Ama uyandıkların da ise vakit çoktan geçmişti.Bizim gibilere de "GEÇTİ BOR'UN PAZARI SÜR İŞLEK'İNİ NİĞDE'ye "demek kalmıştı.

  • Osman Yıldırım

    21.08.2017 08:47:57

    Hüseyin hocam, uyarı ve ikazınız tam yerine bir ikaz ancak gelin görün ki bu uyarı ve ikazlara kulak vercek insanların sayısı yok denecek kadar az. Neden mi zira devleti ele geçirdiklerini zanneden bu iktidar temsilcileri. Budevleti babalarindan kendilerine muras kalmış gibi algılayıp cevrelerine de öyle lanse etmekteler. Oysaki devlet gücu ve mali hiç bir kimseye kalmamış ve kalmasıda mümkün değildir. Ehli dünya buna inanabilir kanabilir ancak ehli fin ve hele hele bazı nurcu guruplar bile buna kanmış ve biz bu iktidarin her yaptığını alkışlamazsak elimizdeki her dünya malı kaybolur gibi düşünmekteler ve o yüzden bunlarin yaptığı halı ve haksiz her icraatı alkışlamakta hatta alkışlamayanlarıda türlü hakaret ve iftiralara maruz bırakmaktalar.Bu ne korkunç ve ne dehşetli bir haldir. Ama ne yapalım biz kendi görevimizi yapacağız ve yazıda belirttiğiniz gibi ikazlara bulunmayadevam edeceğiz. Kaleminize yureğinize sağlık. Selam ve saygılar .

  • Hulusi

    21.08.2017 00:23:23

    Çok güzel bir yazı olmuş.Maalesef halkımız gerçekleri göremiyor.Rabbim en kısa zamanda bu aziz millete gerçekleri görmeyi nasip etsin.Selamlar...

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