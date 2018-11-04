"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Eskişehir’de yetişkinler okuma programı

İhsan Yıldırım
04 Kasım 2018, Pazar 00:43
Kısa bir süre önce Eskişehir’de icra edilen yetişkinler okuma programının ikincini olarak 27-28-29 ekim tarihlerinde gerçekleştirdik.

Hizmet ekseninde uhuvvet ve aynı zamanda müfridane irtibatın kuvvet bulması esasını taşıyan bu organizeyi uygulamaya koyan Eskişehir kahramanlarını tebrik ediyoruz.

Öyle anlaşılıyor ki ; bizler dünyada, dünya da yerinde durdukça Eskişehir’li muhterem abiler bu çeşit hizmet tarzlarını yapmaya devam edeceklerdir. Maşaallah.

Yatılı olması münasebetiyle geceleri evlerinde olması gereken abilerimiz, sabah namazına iştirak ederek programa aynı zamanda maddi ve manevi desteklerini sürdürmüş oldular.  Rabbim hepsinin istikballerini hayreylesin. Tebrik ediyoruz.

İlim ve tefekkür çıtasının yükseldiği bu gibi programların hem sık ve hem de daha değişik mekanlarda, hatta daha ücra yerlerde de yapılabilir olması en önemli temennilerimizdendir.

Birinci günün akşamı ana derse denk gelmesi daha bir güzel oldu.

İkinci günü akşamı ise, Ahmet Battal’ın, “Risale-i nur ve üç Said dönemi” ile ilgili seminere devam edildi.

Üçüncü Gün, Salih Aytemur, Risale-i Nur, Yeni Asya ve medya konulu görsel bir seminerin sunumunu yaptı.

İstek üzerine, Hizan ilahisi ile program sonlandırıldı. Katılımcıları tebrik ediyoruz.

Şevkler ziyadeleşsin. Uhuvvet bağları kuvvet bulsun. Kahrolsun yeis. Gaflet ve enaniyet perişan olsun . Yolunuz açık, akibetiniz hayrolsun.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    📷

    Karikatürler

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi

    Motorine de indirim gerekli

    İran'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddia

    SP Lideri Karamollaoğlu'ndan sert açıklamalar: Yalakalarla bu ülke ayağa kalkmaz

    ABD koalisyon güçleri Deyr ez-zor'a saldırdı: 15 sivil öldü

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ittifak açıklaması

    Başakşehir evinde Beşiktaş'ı tek golle geçti

    Trump'ın 'Yaptırım' paylaşımına cevap Kasım Süleymani'den geldi

    Göç anlaşması hükümet ve cumhurbaşkanını karşı karşıya getirdi

    İran dini lideri Hamaney: ABD değişmedikçe müzakere ihtimali yok

    'ABD, PYD'ye sahip çıkmaya devam edecek'

    Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağımızı tekraren vurguladık

    Gazeteler neden kapanıyor?

    Denetimli serbestlik “örtülü af” mı?

    15 Temmuz kampanyası araştırılsın

    Askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak

    Bakan Ersoy: Kaçak yapıların nasıl yıkıldığını hep beraber göreceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Genel

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    Faruk ÇAKIR

    Milyarderler dünyası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.