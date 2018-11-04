Eskişehir’de yetişkinler okuma programı

Kısa bir süre önce Eskişehir’de icra edilen yetişkinler okuma programının ikincini olarak 27-28-29 ekim tarihlerinde gerçekleştirdik.

Hizmet ekseninde uhuvvet ve aynı zamanda müfridane irtibatın kuvvet bulması esasını taşıyan bu organizeyi uygulamaya koyan Eskişehir kahramanlarını tebrik ediyoruz.

Öyle anlaşılıyor ki ; bizler dünyada, dünya da yerinde durdukça Eskişehir’li muhterem abiler bu çeşit hizmet tarzlarını yapmaya devam edeceklerdir. Maşaallah.

Yatılı olması münasebetiyle geceleri evlerinde olması gereken abilerimiz, sabah namazına iştirak ederek programa aynı zamanda maddi ve manevi desteklerini sürdürmüş oldular. Rabbim hepsinin istikballerini hayreylesin. Tebrik ediyoruz.

İlim ve tefekkür çıtasının yükseldiği bu gibi programların hem sık ve hem de daha değişik mekanlarda, hatta daha ücra yerlerde de yapılabilir olması en önemli temennilerimizdendir.

Birinci günün akşamı ana derse denk gelmesi daha bir güzel oldu.

İkinci günü akşamı ise, Ahmet Battal’ın, “Risale-i nur ve üç Said dönemi” ile ilgili seminere devam edildi.

Üçüncü Gün, Salih Aytemur, Risale-i Nur, Yeni Asya ve medya konulu görsel bir seminerin sunumunu yaptı.

İstek üzerine, Hizan ilahisi ile program sonlandırıldı. Katılımcıları tebrik ediyoruz.

Şevkler ziyadeleşsin. Uhuvvet bağları kuvvet bulsun. Kahrolsun yeis. Gaflet ve enaniyet perişan olsun . Yolunuz açık, akibetiniz hayrolsun.