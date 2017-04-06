Eğitim üzerine

Bazı arkadaşlar “Sen öğretmen ve eğitimcisin, daha ziyade eğitimle alâkalı yazılar yaz” diyorlar. Haklılar...

Eğimimizin bugünkü durumu, noksanlıklar, yapılması icap edenler, yapılmaması gerekenler, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve ihtiyaç olan yerlere tayinleri, maarifimizin ıslâhı, millete yaraşır bir millî eğitim vs.

Evet, eğitimle alâkalı o kadar çok bahsedilecek mevzu var ki, insan yazacak bir şey bulamıyor. (!)

Efendim, İstanbul liselerinin birinde tarih dersindeyiz.

Öğretmen öğrencilerden lâkayt birine soruyor: “Okan sen söyle, ‘Kadeş Savaşı’nı kim yaptı?” Öğrenci, şaşkın ve umursamaz bir şekilde ukalâca cevap veriyor: “Valla, billa ben yapmadım, hocaaaam!“

O sinirle dışarı çıkan öğretmeni, koridorda dolaşan nöbetçi öğretmen Rabia Hanım fark ediyor: “Hocam, n’oldu? Pek sinirli görünüyorsunuz?“

Anlatıyor: “Öğrencinin birine ‘Kadeş Savaşı’nı kim yaptı?’ diye sordum. ‘Valla, billa ben yapmadım’ diye cevap verdi.”

“Hocam, sinirlenmeyin siz. Bu öğrenciler hep böyledir. Hem yaparlar, sonra da yapmadım derler.“

Hocanımın bu mukabelesi üzerine sinirleri iyice tepesine çıkan öğretmen, bir yandan nereye gittiğine dikkat etmeden yürüyor, bir yandan da söyleniyor: “Ne biçim, öğrenci, ne biçim öğretmen, bu nasıl okul!“ Kendini müdürün odasının önünde buluyor. Kapı açık, müdür bey onu görüyor. Saadeddin Bey, karaya siyah, aka beyaz diyen, doğruya doğru bir idareci...

“Hayrola hocam” diyor. “Bir mesele mi var?“

Vaziyeti bir de ona anlatıyor: “Efendim, bir öğrenciye ‘Kadeş Savaşı’nı kim yaptı?’ diye sordum. Öğrenci vallahi billahi ben yapmadım dedi. Hocanıma anlattım, o da; ‘Bu öğrenciler hep böyledir, hem yaparlar hem de yapmadım derler’ diye cevap verince, çıldıracak hâle geldim.”

Müdür Bey bunun üzerine; “Kendinizi niye bu kadar üzüyor, mesele yapıyorsunuz? Hemen Bakanlığa bir yazı yazar ve ‘Kadeş Savaşı’nı kimin yaptığını sorarız.”

Küt öğretmen yerde… Bayılmış ve bir hafta istirahat verilmiş. Bir hafta sonra okula döndüğünde Bakanlıktan da cevabî yazı gelmiş. Ne mi cevap verilmiş?

Okuyoruz efendim: “Ödenek bulunamadığı için bu sene Kadeş Savaşı yapılamayacaktır. Bilgilerinize…”

Her neyse, biz eğitimden mi bahsedecektik? Evet, eğitim mevzuunda yazılacak çok şey var, ama hâl-i hazırda yazacak bir şey yok, vesselâm...