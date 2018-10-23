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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Didim açıklarında 18.yy’a ait Rus savaş gemisi kalıntıları bulundu

23 Ekim 2018, Salı 19:22
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, 18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu değerlendirilen batıktan çıkarılan 2,5 ton ağırlığındaki top ve mutfak malzemeleri Didim açıklarındaki R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz, R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerli teknoloji olarak son derece donanımlı olan bu gemide, bakanlığın ortak uzmanlık alanını kullanarak su altı çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'ın bilimsel başkanlığında gerçekleştirilen çalışmanın hiçbir yabancı unsur kullanılmadan, tamamen milli teknolojinin, milli geminin, uzmanların kullanımıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren Ayaz, "Türkiye'de su altında 65 metre derinlikte yapılan ilk çalışmadır. Başarılı bir çalışmaya imza atıldı." dedi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Doktor Selma Ayaz da batık çalışmalarında yerli imkanlarla geliştirdikleri ekipmanların kullanıldığına dikkati çekerek, "Su altı insansız aracımızla belli derinliklere herhangi bir dalgıcın inmesine gerek kalmadan çalışmaları bu ekipmanımızla yapıyoruz. Ülkemizin zenginlikleri bitmiyor. Çok önemli tarihi eserler bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş ise suyun çok derin olmasından dolayı güçlü bir teknolojiye ihtiyaç duyduklarını, milli ve yerli konsepte sahip R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde TÜBİTAK'ın teknolojik alt yapısı ile mevcut robotik sistemlerini kullandıklarını ifade etti.

Batığa ilk olarak robot sistemlerle daldıklarını aktaran Özdaş, "Sonra dalgıçlarla daha sonra da bu ikisini bir araya getirerek incelemelerde bulunduk. 65 metreden 10 günlük bir çalışma sonrasında çıkardık. 65 metrede yapılan ilk çalışma. Bu süreçte çok şey öğrendik. Hem robot teknolojisini bu alana uyguladık hem de dalgıçların ne gibi teknik eksikliklerinin olduğunu belirledik." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: Aydın, Didim, Rusya, savaş gemisi
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