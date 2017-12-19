Dört dilde daha Kuran-ı Kerim meali: "Hiçbir Lisan Kuransız Kalmasın"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuran-ı Kerim Bulgarca, Özbekçe ile Afrika'nın Çevaca ve Şonaca yerel dillerine çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuran-ı Kerim'in Bulgarca, Özbekçe ile Afrika'nın Çevaca ve Şonaca yerel dillerinde de okunması sağlandı.

Diyanetin, "Hiçbir Lisan Kuransız Kalmasın" sloganıyla başlattığı meal projesi ile Kuran-ı Kerim dört dile daha kazandırıldı. Böylece, Kuranı Kerim, Bulgarca, Özbekçe ile Afrika'nın Çevaca ve Şonaca yerel dillerinde de okunabilecek.

Kuran-ı Kerim'in mesajının doğru şekilde tüm insanlığa ulaşmasını amaçlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayınlar Daire Başkanlığı farklı ülkelerden gelen talepler doğrultusunda Kuran-ı Kerim meali basımları gerçekleştirdi.

Bulgarca Kuran-ı Kerim meali, Bulgaristan Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliği iş birliğiyle dağıtılacak.

Öte yandan, Özbekistanlı bir alimin yazdığı Kuran-ı Kerim meali, Özbekistan'da ve diğer ülkelerdeki Özbeklere ulaştırılacak.

Zimbabve ve Malavi'de de okunabilecek

Başkanlıkça, Afrika, Latin Amerika ile Asya Pasifik Dini Liderler zirvelerinde diğer ülkelerdeki Müslümanların ihtiyaçlarının tespiti yapıldı.

Gelen talepler doğrultusunda Afrika'nın Çevaca ve Şonaca yerel dillerinde basılan Kuran-ı Kerim mealleri, Zimbabve ve Malavi'de dağıtılacak.

Farsça Kuran-ı Kerim mealinin ise gelecek yıl basılması planlanıyor.

***

Konuyla benzer içerikler:

Mehmet Akif: En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın...

Mehmet Akif Ersoy'un Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ve Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili değerlendirmeleri Risale-i Nur'un muhteva ve mesajının anlaşılması noktasında oldukça önem taşımaktadır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mehmet-akif-en-buyuk-alim-odur-ki-isaratu-l-i-caz-i-anlasin_419602

Kur'an-ı Hakim'i en güzel şekilde tarif eden tefsir Risale-i Nur'dur

Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi olan 25. Söz'e Bediüzzaman Hazretleri;

''Elde Kur'ân gibi bir mu'cize-i bâki varken,

Başka burhan aramak aklıma zâid görünür.

Elde Kur'ân gibi bir burhan-ı hakikat varken,

Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?'' şeklindeki veciz ifadelerle başlıyor.

Ve gençliğinde yaşadığı bir hatıra bu noktada oldukça dikkat çekicidir. Şöyle ki; İngiltere'nin Sömürgeler Bakanı Gladstone'un Avam Kamarasında yaptığı konuşmada elinde bir Kur'ân-ı Kerîm'le kürsüye gelerek,“Bu Kur'ân Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe, biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapıp, bu Kur'ân'ı sukut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız” diyordu.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kur-an-i-hakim-i-en-guzel-sekilde-tarif-eden-tefsir-risale-i-nur-dur_365091

Ehl-i kitap hangi durumda ehl-i necat olur?

“Hıristiyan bir arkadaşım bana şunu sordu: “Müslümanlık hak din diyorsunuz. Peki, Musevilik veya Hıristiyanlık da Allah tarafından gönderilen dinlerden değil mi? Kaldı ki Musa’ya ve İsa’ya (a.s) siz de inanıyorsunuz. Bizlerin durumu, size göre ne olacak?”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/ehl-i-kitap-hangi-durumda-ehl-i-necat-olur_411620

Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyız, Risale-i Nur, neden bu asra bakan bir tefsirdir?

Risale-i Nur eserleri, muhtevası, telif ediliş tarzı, dili ve düzeni itibariyle diğer İslâmî eser ve tefsirlerden farklıdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-u-nicin-cok-okumaliyiz_414017

Doğru İslâmı anlama projesi: Medresetü’z - Zehra

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/halil-elitok/dogru-islami-anlama-projesi-medresetu-z-zehra_389766

Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu bir Bediüzzaman Üniversitesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/din-ve-fen-ilimlerinin-birlikte-okutuldugu-bir-bediuzzaman-universitesi_370309

Ehl-i kitapla aramızdaki ortak söz nedir?

''Bir Hıristiyan ile görüşüyoruz. Başka Hıristiyanların durumu ne olacak diye soruyor. Risale-i Nur’daki fetret bahsinden de hareketle neler söylenebilir?''

“Gayr-ı müslimler cennete mi, cehenneme mi gider? Bir arkadaşımızın gayr-ı müslim bir arkadaşı var. Nasıl davransın?”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/ehl-i-kitapla-aramizdaki-ortak-soz-nedir_369698

Sonsuz gençliği kazanmanın anahtarı: Gençlik Rehberi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/kultur-sanat/sonsuz-gencligi-kazanmanin-anahtari-genclik-rehberi_436679

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç...

Okumak için tıklayınız:



http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-dan-dogru-islamiyet-dersini-alan-bir-genc_432625

Bu zamanda Risale-i Nur mu okunurmuş?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/seyda-sultan-zengin/bu-zamanda-risale-i-nur-mu-okunurmus_431088