Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن، فطرتِ سليمه جهتيله مصدّقدر. أگر بر عارضه و بر مرض اولمازسه؛ هر بر فطرتِ سليمه اونى تصديق ايدر. چونكه إطمئنانِ وجدان و إستراحتِ قلب، اونڭ أنواريله اولور. Nurdan Katreler Kur’ân, fıtrat-ı selime cihetiyle musaddaktır. Eğer bir arıza ve bir maraz olmazsa; her bir fıtrat-ı selime onu tasdik eder. Çünkü itminan-ı vicdan ve istirahat-i kalp, onun envarıyla olur. Mektubat, s. 229

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