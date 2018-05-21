Ehl-i sünnetin öncüleri Sahabelerdir

Ehl-i sünnet ve'l cemaat...

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de sahabeleri överek onların örnek alınmasını ve kendilerine uyulmasını istemiştir. Şöyle buyurur: “İlk iman eden, en ön safta bulunan muhacirlerle Ensar ve onlara iyilikle tabi olanlardan, Allah razı oldu. Onlar da Allah’dan razı oldular. Allah, onlar için ebedî kalacakları, altında ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur” (Tevbe Sûresi, 9:100.) buyurur. Bu sebeple sahabelere Muhacir ve Ensar’ı örnek alarak onlara uymak imanın, Allah’a ve Resulüne itaatin gereğidir.

Peygamberimiz (asm) kendisine uyulmasını emrettiği gibi sahabelerine de uyulmasını istemiştir. “İçinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara şahit olacaktır. Size sünnetimi, hidâyete erdirilmiş, doğru yolu bulmuş halifelerin ‘Hulefa-i Raşidinin’ sünnetini tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın, âdeta dişlerinizle tutun, sonradan çıkacak olan bid’alardan sakının.

Çünkü her bid’at sapıklıktır. Her sapıklığın sonu Cehennemdir” (Ebû Dâvûd, Sünne, 5.) buyurmuşlardır.

Peygamberimiz (asm) yine “Ümmetimin en hayırlıları benimle beraber bulunanlardır, sonra onların peşinden gelenler, sonra onların arkasından gelenlerdir.” (Buhâri, Fedâilu’s-Sahâbe, 1.) buyurur. Ehl-i Sünnetin âlimleri, müceddit ve müçtehitleri bu âyet ve hadisleri esas alarak “Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiine” “Selef-i Salihin” demişler ve onların İslâm’ı en iyi anlayıp yaşadıklarını izah ve ispat etmişlerdir. Ehl-i Sünnetin inanç ve ibadetini onların inanç ve ibadetlerini esas alarak ortaya koymuşlardır.

Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiinin inanç ve ibadetini sistemli hale getirip ümmetin rahatça gidebileceği bir “Cadde-i Kübra” oluşturan İmam Eş’ârî, Matürudî, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmed b. Hanbel ve onların takipçilerine “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” denilmiştir.