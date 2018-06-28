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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Risale-i Nur’un muazzam eğitimi

M. Fahri UTKAN
28 Haziran 2018, Perşembe 01:42
Risale-i Nur Eğitimini bazı sorular sorarak açıklamaya çalışacağım.

Risale-i Nur nedir?

Risale-i Nur, hem bu asrın hem de kıyamete kadar insanlığı fikir karanlıklarından kurtarıp onları nurlandıran, irşad eden, yalnız bu vatan ve millet için değil, bütün İslâm âlemi ve insanlığın ihtiyacına cevap veren ve verecek bir külliyattır.

“Risâle-i Nur, tarîkat değil, hakîkattir; ây’ât-ı Kur’âniyeden tereşşuh eden bir nurdur. Ne Şarkın ulûmundan ve ne de Garbın fünûnundan alınmış değil, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın bu zamana mahsus bir i’câz-ı mânevîsidir.”

Araştırıldığında görülür ki, Risale-i Nur Külliyatı, başta iman olmak üzere hayat ve şeriat dersleridir.

Nerelerde telif edilmiş ve ders verilmiştir?

Risale-i Nur tedrisatı-öğretisi, 1914-16 yılları arasında 1. Dünya Savaşı sırasında harp cephesinde (İşarat’ül-İcaz tefsiriyle) başlamıştır. Devamında Üstad Said Nursî, esir alınarak götürüldüğü Kostroma’da esir kampında; Osmanlı, Alman ve Avusturyalı subaylara, erkân-ı harplere İslâmiyeti ders vermiştir. İman, Kur’ân hizmetinde akıllara durgunluk verecek bir destan yazan Bediüzzaman, daha sonra, tapusu kendine ait olmayan Barla’daki bir köy evinde, bazen dağ başlarında, yaylalarda, dere kenarlarında hatta yüksek ağaçların başlarında köylü talebelerine ders olarak vermiştir. “Dağ ve sahrayı medrese ederek meşrûtiyeti ders verdim.” (Münâzarât, 19) demektedir. 

Bunlardan başka, Bediüzzaman’ın ders mekânları bazen mahkeme salonları, bazen polis karakolları, bazen hapishanelerin köşeleri, zindanların karanlık, izbe, soğuk kuytu köşeleri olmuştur. 

Niçin yazılmıştır? 

Risale-i Nurlar, kısaca, “Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez manevî bir güneş olduğunu bütün dünyaya göstermek” ve “Bugünün ve gelecek asırların insanını tahkikî imana ve güzel ahlâka yükseltme ve bu felâket ve helâket asrının müthiş tahribatı karşısında insanları yaratılış gayelerine yöneltme’”amacıyla yazılmıştır.

Nasıl meydana gelmiştir? 

Önce elle yazılarak, daha sonra teksir makineleri ve sonunda da matbaalarda yazılıp basılarak meydana gelmiştir.

Kim tarafından kimin için yazılmış? 

İstihrac ve sünûhat kabilinden Bediüzzaman tarafından yazılmış/yazdırılmıştır. 

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