Yetişkin eğitimi - 2

İnsan, hayatı boyunca karşılaştığı çeşitli durumlarla etkileşerek bir şeyler öğrenir ve bilgilerini, becerilerini, davranışlarını ve değerlerini geliştirir.

Öğrenme; sonuç olarak yaşanan ömrün, hayatın ürünüdür, yani hayat boyu sürer. Onun için de Hz. Peygamber (asm); “Beşikten mezara ilim tahsil ediniz” diyerek bunu özetlemiştir.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî de bunu şöyle dile getirmiştir: “İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil, hatta yirmi senede tamamen şerait-i hayatı öğrenemiyor. Belki ahir-i ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç… Demek ki, insanın vazife-i fıtriyesi; taallümle (eğitimle) tekemmüldür (gelişme)..” (23. Söz)

Öğrenme sonucunda, kişide davranış değişikliği olur/olmalıdır. Bu değişiklik, süreklidir ve fertte iz bırakır. Bu değişiklikler, olumlu veya olumsuz olabilir.

Öğrenme ürünü davranışlar; Zihni, Psiko-motor (beceri ile ilgili) ve hissi (tutumla ilgili) davranışlar olarak tanımlanabilir.

Davranışçı görüşe göre öğrenmede, doğrudan gözlenebilir, uyarıcı ile davranış arasında ilişki kurulur. Bunların sonucunda ise, şartlı refleks denilen klâsik şartlanma, olumlu sonuç veren fiillerle ilgili şartlanma ve bir rol model seçerek gözlem yoluyla öğrenme sağlanır. Bu model, dîni yönden olduğu gibi, meslekî yönden de olabilir. Hissi tutumlara göre öğrenme, davranışçı görüşe göre, daha karmaşıktır. Çünkü bu, bilgiyi işlemeyi ihtiva eder ve sonunda insan beyninde ve sinir sisteminde oluşan dahili bir süreçtir. Bu tür öğrenme çok farklı alanlarda olur; ev, okul, işyeri gibi.

Öğrenme, iki türlüdür; kasıtlı ve kasıtsız öğrenme. Hem öğreten hem öğrenen bir örgün eğitim esnasında buluşurlarsa, bu kasıtlı bir öğrenimdir. Kasıtsız öğrenim ise taraflardan biri pasif durumda, öğrenme veya öğretme konumunda değilse oluşmaktadır. Burada genellikle ve çoğunlukla öğrenim, şahsın medya araçlarından gördüğü ile rastgele bir öğrenmedir.

Birçok kişi tarafından öğretim ve eğitim aynı şeyler olarak kabul edilmektedir.

Öğretimi yukarıda biraz anlattık. Eğitim ise, kişinin davranışlarında kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma sürecidir denebilir. Eğitimde sorumluluk, öğretenden öğrenene doğru yer değiştirir ve hayat boyu süren öğrenme sürecidir. Eğitim, yeni bir davranış edinme veya istenmedik bir davranışın bırakılması şeklinde olabilir. Buna göre, eğitimin amacını, istenilen yönde tutum ve davranış değişikliği sağlamak olarak tarif edebiliriz.

Eğitim, mevcut haliyle, kendine, ailesine, topluma, milletine ve insanlığa, yetersiz olan kişinin, değiştirilerek / eğitilerek yeterli hale getirilmesi diye de tarif edilebilir.

Eğitim ile kazanılan bilgi ve beceri kişide yetkinlik sağlar, Tutum ve şartlar güdülenmeyi sağlar, Yetkinlik ve güdülenme bir arada performans ve uygulamayı ortaya çıkartır. Fakat, öğrenilmiş davranışlar her zaman kişinin yaşantısına girmeyebilir, kişide davranış değişimi oluşmayabilir.

Eğitim/Öğretim genelde üç şekilde olmaktadır:

Örgün eğitim: Anaokulundan üniversiteye kadar örgütlenmiş bütün okul eğitimleri örgün eğitim kurumlarıdır.

Yaygın eğitim: Planlı, programlı ve sistemli, Örgün eğitimin boşluklarını, eksiklerini, kaybedilen şansları gideren, Yeni gelişmeleri aktaran Kurs, kongre, konferans, toplantı vasıtasıyla, bir kurum veya işyerinde çalışan kişiler ve geniş kitleleri ihtiva eden bir çeşit halk eğitimidir. İşte buna biz, ‘Yetişkin eğitimi’ diyebiliriz.

Algın eğitim: Aile, kitle iletişim araçları, komşu, arkadaş grupları gibi günlük hayat içinde insanların algılarına yönelik devamlı olan eğitimdir. Bir çeşit kasıtsız eğitim/öğretim de denebilir.

Eğitimi etkileyen faktörlere bakacak olursak:

Hazırlayıcı, duyarlı kılıcı faktörler: Bilgi, eğilim, inanç, değerler/kültür, algılamalar/anlayışlar.

İmkânlar: Kaynaklar, ulaşım.

Pekiştirici faktörler: Ödül-ceza.

Eğitim ve öğretim arasında bazı farklar vardır: Öğretimde kişinin tutum ve davranışlarını değiştirme amacı güdülmez. Sadece bilgi yükleme amaçlanır.

Eğitimde ise kişinin tutum ve davranışlarını değiştirme amaçlanır. Bilgi yükleme amaçlanmaz.