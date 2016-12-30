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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Yarın “S.Nursî’de de yanıldık” derlerse...

M. Latif SALİHOĞLU
30 Aralık 2016, Cuma 13:00
Dünya hükûmetler tarihinde en çok “Yanıldık, aldandık, aldatıldık...” diyen; aynı şekilde “Zigzaklar, U dönüşler” rekorunu elinde tutan kimselerin, yarın-öbürgün çıkıp “Yahu biz Said-i Nursî ve Risâle-i Nur konusunda da yanılmış, aldanmış, aldatılmışız...” demeyecekleri ne mâlûm?

Sahi, bu adamların böylesi dönüşler yapmayacağını, böyle şeyler söylemeyeceğini kim garanti edebilir?

Evet, şimdiye kadar hemen hiç bir meselede istikrarlı gitmeyen ve “sabit-kadem” olamayan, kalamayan adamların, bundan sonra ne yapacaklarını kimse kestiremez, kimse bir garanti veremez.

Nitekim ve ne yazık ki, o aynı zihniyetin sahipleri, çoğu kimsenin asla ihtimal dahi veremediği böylesi bir sürecin içine girmiş durumdalar.

Münafıklar ve iman hizmetinin gizli düşmanları, daha evvel “dindar kisveli” adamları piyasaya sürdüler. Onları maşa gibi tepe tepe kullandılar. Özellikle Said Nursî’yi karalama faaliyetlerinde bir çoklarını kullandıktan sonra, adeta suyunu sıkıp posasını da çöpe attılar.

Bunlardan istedikleri neticeyi, başarıyı sağlayamayınca, şimdi yeni ve daha itibarlı görünen Diyanet ve İlâhiyat mensuplarını devreye soktular. Öyle anlaşılıyor ki, bundan sonra onları kullanmaya vargüçleriyle çalışacaklar.

Esasen, bunların bir kısmı maşalığı peşinen kabullenmiş gidiyor, bir diğer kısmı ise “meslek-meşrep” noktasında Bediüzzaman’a şiddetli muhalif olduğu için, başlatılan son taarruz furyasına gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş durumda.

Müflis denemeler

Bilindiği gibi, Risâle-i Nur’a karşı birkaç sene evvel dehşetli bir “tahrifat furyası” başlatıldı. Meşrû zeminde ve müsbet hareket metoduyla yapılan kararlı ve azimli mücadele neticesinde, bu tehlike büyük ölçüde savuşturulup bertaraf edildi.

Hemen arkasından, bu kez devlet-hükûmet eliyle “inhisarcılık dalgası” devreye sokuldu. Yine müsbet hareketle 666 gün süren şânlı bir mücadelenin ardından, o azim tehlike de izâle edilmiş oldu.

Bütün bu dost maskeli manevralardan birşey elde edemeyen ve maksatlarına nail olamayan karanlık odaklar, bu kez milletin nezdinde nisbeten daha itibarlı görünen Diyanet ve İlahiyat camiasını tahrik ile taarruza sevketmeye yöneldi. Şimdiki vahim durum tam da bu, maalesef.

* * *

Bu vesileyle, hepsine ve herkese bir kez daha hatırlatmak isteriz ki:

Hey efendiler! Beyhude yorulmayın. Bazı bîçarelerin Nur’dan mahrumiyetine, dolayısıyla dalâlete düşmesine sebebiyet vermeyin.

Şunu da kat’iyen bilin ki: Şimdiye kadar Risâle-i Nur’a karşı yapılan gizli-açık bütün taarruz denemeleri iflâs etti. Sahipleri de müflis ve itibarsız şekilde göçüp gitti.

İnanıyoruz ki: Onlar Dâr-ı Âhirette rezil ve zelil bir duruma düşecekler. Hesap Gününde yüzleri kara çıkacak, biiznillah... Zira, Kurân’ın malı olan Risâle-i Nur’un bütün hedef ve programı, sırf rızâ-i İlâhî için iman kurtarmak ve insanların ebedî saadetine hizmet etmektir.

Böyle bir hizmete-dâvâya muarız olan, karşı gelen, hele ihanete varan saldırılarda bulunan kimselerin dünya da, âhirette de bedbaht olacaklarına inanıyoruz.

Ve, esasen bu inancımızın gereği olarak, aldatılan ve aldatılmaya meyyal olan din kardeşlerimizi böyle mükerrer yazılarla ikaz etmeye çalışıyoruz.

Lüften uyanın artık!

Şimdiye kadar olan-bitenler karşısında bir türlü intibaha gelemeyen ihvanlarımıza da bilhassa seslenmek istiyoruz: Ey Azizler! Lütfen uyanın artık. Bakın, sizin Üstad kabul ettiğiniz zâta ve onun telifâtı olan Risâle-i Nur’a “Dindarlık perdesi altında” özellikle son zamanlarda atılmayan çamur, yapılmayan, icad edilmeyen yalan, düzmece kalmadı. Üstelik, bunu tepeleri işgal edenler de açıkça görüyor, biliyor ve sadece seyretmekle yetiniyor. 

Bu şirret heriflere karşı gelmediğine, onları susturmaya çalışmadığına, dahası, onlara ilmî cevaplar verecek kimseleri konuşturmadığına göre, olanı-bitenden sadece haberdar değil, aynı zamanda böyle olmasını kendisi de istiyor veya tasvip ediyor demektir. Bu, aynı zamanda “dolaylı teşvik” mânasını da taşıyor.

Durum şayet tersi olsaydı, olan-bitenden bir rahatsızlık, bir hoşnutsuzluk emaresinin görünmesi gerekmez miydi? Varsa, nerede?

Demek, durum bilgileri, teşvikleri ve dahi kontrolleri altında.

Buna göre, yarın-öbürgün çıkıp şunu deseler, artık hiç şaşırmamak lâzım: Efendim, biz resmî Diyanetimize ve İlâhiyatçılarımıza güveniyoruz. Onlar, hem Said-i Nursî’yi hem de kitaplarının muhtevasını araştırdılar; içinde bir sürü yalnış şeyler buldular... Biz de bu hocalarımızın beyanlarına itimad etmek durumundayız. Bunlar resmî dairemiz ve kurumlarımız çünkü. Dolayısıyla, bir zamanlar yayınlayarak yardımcı olduğumuz Risâleler konusunda da yanılmış, aldanmış, aldatılmışız... Rabbimiz ve milletimiz bizi affetsin.

Câ-yı dikkat bir nokta-i siyah!

@salihoglulatif:

Ey ehl-i Siyaset!

Ey ehl-i Diyanet!

Ey ehl-i Tarikat!

Ey İlahiyat ve Medrese ehli!

Risâle-i Nur’a ve Talebelerine ilişmeyin! Bu vatana ve millete cidden yazık olur.

https://twitter.com/salihoglulatif/status/814050657728679944

 

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Yorumlar

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  • Muhammed numan

    31.12.2016 17:26:33

    Yazınız için tebrik ederim Evet bu zamana kadar ilmi kisvesi olmayan kimseler Risale'i Nur muhalefet etti. şimdi ilmi kisvesi olan isminin önü kalabalık olan kesim Risale'i Nura hücum ediyor Vehhabilik şialık ve bilmem ne Lik namına

  • CESUR ADAM

    31.12.2016 09:42:14

    30/03/2014 tarihine kadar risaleleri sadeleştirenlerle kolkola olup,yanlışlarına ortak olan AKP ve RTE dir.RTE bize şiir,gazel ve masal okumak yerine RİSALEİ NURLARIN bu tarihe kadar tahrifine verdiği destek için haklı bir açıklama yapamaz.AKP risalei nuralara sahip çıkacak TEMİZLİK,SAMİMİYET,YÜKSEK SECİYE VE KARAKTERE asla sahip değil ve olamazda.HARAMLARLA DOLU OLANLARA RABBİM İMAN VE KUR'AN HİZMETİ OLAN RİSALEİ NURLARI KİRLETMELERİNE,ALET ETMELERİNE MÜSAADE ETMEEZ.

  • Lâtif Salihoğlu

    30.12.2016 18:30:44

    NEDAMET etmek ile FIRDÖNDÜ olmak arasında Dünyalar kadar fark var. İkisi arasındaki mana uçurumunu görmek ve Öncelikle bunda anlaşmak lazım.

  • Arif Karahan

    30.12.2016 12:02:15

    Allah bizleri haktan ayırmasın. Tarafgir bakan kendi kusurunu görmez ise, nedamet edeni yermek en kolayı. Kolay gelsin o vakit.

  • Garib Doğu

    30.12.2016 11:59:09

    Uyanın diyorsunuz ama sağırca bir hal var. Uyku oldukça derinleşmiş.O kadar derin ki o derinlikten uyanmak için uzun bir zamana ihtiyaç var. Kader bu kadar uzun mühlet verir mi vermez mi onu bilemem.Şu anda, içinde bulunulan haleti ruhiye Risalede geçtiği gibi şöyle olduğunu düşünüyorum: ''Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur,ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur,ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur'' Bu haleti ruhiye içinde olanların uyanması kolay değil. Bazı melekeler kaybolmuş diyebiliriz. Gördüğüm kadarıyla hak noktasında ciddi sapmalar var. Hak, hukuk, adalet, bazı insanlar için pek anlam ifade etmiyor.Bu konudaki hassasiyet oldukça törpülenmiş.Bu duyarsızlık müthiş bir manevi kayıptır.Devleti,milleti ayakta tutan,bekasını temin eden, emniyet ve asayişin de temel taşları bu üç hakikattır. Bu tip vasat ikaz ve ihtar yazıları bizi ve belki de bütün milleti manevi mesüliyetten kurtaracaktır inşaallah...Allah ebeden razı olsun.

  • demokrat

    30.12.2016 10:22:19

    siyaset ve menfaat kalbine girdiğinde gözünde ne Nur hizmeti,ne kardeşlik hukuku tanımayanlarla;kardeşlerinin imanı tehlikeye düşünce gözünde ne Cennet sevdası,ne cehennem korkusu olmayanların hüzünlü mücadelesi....ne acı değil mi?ama gerçek test ve sınav işte tam da burada...

  • Ali Vefalı

    30.12.2016 09:47:40

    Bu tür aydınlatıcı ve uyarıcı yazıların daha sık yazılması gerekmektedir. Çünkü dinsiz, kominist diye nitelenen şahıs yada kitlelerden duyulmayan hakaraet ve laflar, dini kisveli şahıslardan hemde yüksek perdeden duyulmaya başlanmıştır. Bediüzzaman ve Risalei Nurların Deccal olduğu bile ilan edilmiştir. Tabi üst makamlar nedense buna kör ve sağır olmuşlardır. Tabi tokatları da ağır olmaktadır, ama inatları, kibirleri onların anlamalarını engellemektedir.

  • Toygar

    30.12.2016 09:28:38

    "Kusuru ikrar" edenlere medih düzen, geçmişinden ders alamayan Arif olsan ne, olmasan ne! Gözlerini hırs bürüyenlerin ve iki dünyasını mahvetmek peşinde koşanların alkışçısı olmaktan Allah'a sığınırım! Rabbim göstermeyince görülmüyor ama ben, hâlâ gözleri görmeyenlere yeşil ile mavi arasındaki farkı anlatmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Yazık kardeşim, yazık!.. Allah, hak ve hakikat yanında olanların yardımcısı olur, sen merak etme! Fakat gün gelir bugünlerin bulutları dağılır da hakikat alenen görününce, o zaman helalleşecek kimseleri bulamayacak ve kul hakkıyla ahirete gideceksiniz, bunun muhasebesini de yeni yıla kalmadan yaparsınız. Rabbim basiret versin!..

  • Ersin

    30.12.2016 09:23:33

    Bir sohbette hocamin şu sözlerini unutmuyorum, intisab edecegin cemaatin ehli Tarik olduğunu anlamak için onun hocası na bakacaksin kim mehmet efendi onun da hocası na bakacaksin kim ahmet efendi onunda hocasına bakacaksin ve sonunda göreceksin ki halka nin ucu peygamber Efendimize ( SAV ) ulaşıyor. İpin ucu peygamber Efendimizde ise ona ulasiyorsa hiç sesini çıkarma güzel güzel sohbetin dinle .Ben bu yazıyı okuyan arkadaslara tavsiyem en önemli ayrıntı olan seceresi olan büyükleri takip etmeniz, itıkat bozuksa kazanacağınız her gece seccade de sabahlasan kocaman bir sıfır olacaktır.

  • Arif Karahan

    30.12.2016 09:08:34

    Kusuru ikrar etmek erdemdir. Bunu eskiler yapamadı. Şimdi bunu yapanları yermeli ama haklarını da teslim etmeli. Allah yardımcıları olsun.

  • Toygar

    30.12.2016 08:13:05

    O bedbahtlar Risale-i Nur davasının sahibinin biz olduğunu zannediyorlar da o sebeple ilişme cüretini gösteriyorlar diye anlıyorum. Bilmiyorlar ki Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Sahibi muhafaza edecektir.

Risale-i Nur Külliyatı

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