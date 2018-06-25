"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Korunaklı liman: Tevekkül

M. Said ZEKİ
25 Haziran 2018, Pazartesi
Allah adildir; yarattıklarına adaletle davranır. Hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemez.

Şu an bir sıkıntı, hastalık veya musîbetle imtihan olunuyorsam; bilmeliyim ki onu kaldırabilecek, üstesinden gelebilecek güç ve kuvvet bana verilmiştir. Yeter ki buna can ü gönülden inanalım.

Tevekkül insanın kendine yüklenen bütün görevleri yaptıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakması, O’nun yaratacağı neticeyi güven ve rıza ile karşılayıp, insanlardan bir beklenti içerisinde olmamasıdır. Kısaca Allah’a güvenip, akibetinden endişe etmemesidir.

Çok bilinen misale göre bir çiftçinin tarlasını sürmesi, tımar edip tohumunu ekmesi, otlardan temizleyip, gerekiyorsa gübre vermesi kendi üzerine düşen görevi yapmaktır. Yağmur yağdırması, ekinin çıkması ve verimli olması için Allah’a güvenmesi tevekküldür. Rızkını kazanmak için çalışıp çabalamak, elinden geleni yapmak; sonra Allah’ın bütün yarattıklarının rızkını verdiği hakikatine iman edip, sabırla neticeyi beklemek tevekküldür.

TEVEKKÜL MÜ, TEMBELLİK Mİ?

Mü’min kul olduğunu bilir, haddini tecavüzden şiddetle sakınır. Sebepler dünyasında yaşadığının, ekmeden biçemeyeceğinin şuurundadır. Bunun yanında toprak zerrelerinin buğday yapacak ilme, kudrete ve iradeye sahip olmadıklarını da çok iyi bilir.

Sebeplere teşebbüs ettikten sonra Allah’a tevekkül eder. Zira, ağaçtan meyve, topraktan hububat ve topyekûn kâinattan insan süzüp çıkaran O’dur. Tembelliği, sebeplere teşebbüs etmemeyi Allah’ın bu kâinatta koyduğu fıtrat kanunlarına isyan olarak değerlendirir. Ama, neticeyi sebep- lerden değil, Allah’dan bekler; duâsını, niyazını, şükrünü ancak O’na yapar.

FİİLÎ DUÂ: ÇALIŞMAK

“Çalışmak âdetim, tevekkül hâlimdir” Hadis-i Şerifi tevekkül konusunda yol göstericidir.

Bediüzzaman Hazretleri konuyu duâ ile irtibatlandırır ve çalışmayı fiilî duâ olarak görür: “Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek ve esbaba teşebbüs ise bir nevi duâ-yı fiilî telâkki ederek, müsebbebatı yalnız Cenâb-ı Hak’dan bilmek, neticeleri O’ndan istemek ve O’na minnettar olmaktan ibarettir.” (Sözler)

DÜNYA, ÜCRET ALMA YERİ DEĞİLDİR

Müslüman, dünya hayatını daha da müreffeh kılmak arzusuyla, meşrû sebeplere tam olarak teşebbüs eder, ama şunun da çok iyi farkındadır: Bu dünya zevk ve lezzet yeri değil, ancak imtihan meydanıdır ve âhiretin tarlasıdır. İmtihanda, tarlada, sıkıntı vardır. Ferah, imtihan ötesi ve hasat sonrasıdır. Bunun için dünyanın musîbet ve sıkıntılarına karşı psikolojik olarak bir ön hazırlığa sahiptir.

DÜNYA MİSAFİRHANESİ

Mü’min herkesi misafir ve her şeyi geçici bilir. Hiçbir hâdiseye olduğundan fazla kıymet vermez. Ve ömrünü huzur içinde geçirir. Bilir ki bu dünyada verilenler, bir nevi avans ve ileride verileceklerin numunesidir.

Bir hasta, muayene olma ve ilâç alma safhalarından sonra şifa bekleme dönemine girer. Doktoru da yanıbaşında onun iyileşmesini beklemektedir. Bu ikili bekleyiş Allah’a tevekkülden başka bir şey değildir.

Bir işçi, bir öğrenci çalışıp elinden geleni yaptıktan sonra tevekkül edip sonuca rıza gösterecektir.

Güncele tatbik edersek bir seçmen demokratik hakkı olan reyini kullanacak. Hak ve hukukunun muhafazası için gerekeni yapacak ve çıkan neticeye saygı gösterecektir.

‘İNSAN BİR YOLCUDUR’

İnsanın önünde çok menziller var. Kabre girmeden önce çoğu zaman, hastalıklara, musîbetlere, çaresizliklere, ihtiyarlığa da uğrar. Bütün bu saf- halarda insan tevekkülsüz yaşayabilir mi?

Tevekkül, hastalığa olduğu gibi, ihtiyarlık mevsimi ile insanın yüzüne daha fazla vuran, ölüm habercisi soğuk rüzgârlara karşı da en sağlam zırh ve dünya denizinde en korunaklı bir limandır. En büyük düşmanımız nefis ve onun teşvik edicisi Şeytan. Dünya sevgisi, mahlûkata güvenme, makam sevgisi, desinler, demesinler, kibir, gurur, hırs, tamah, haset, gıybet, iftira... her biri nice imanları götürmüş korkunç dalgalar.

‘TEVEKKÜL EDENE ALLAH KÂFİDİR’

Bu dalgaları aşmak için Allah’ın emirlerine uyma ve yasaklarından kaçınma safha- larını müteakip, ellerimizi Dergâh-ı İlâhî’ye açıp, O’na duâ etmek, O’ndan yardım dilemek ve yalnız O’na tevekkül etmekten başka bir çaremiz var mı?

Peygamberimiz (asm) “Se- nin en büyük düşmanın nefsindir” buyuruyor. Biz bu en büyük düşmanımıza karşı, Rabbimize sağlam ve samimî bir tevekkülle sığınmak mecburiyetindeyiz.

‘YALNIZ BİRİ İSTE!’

“Yalnız Biri iste; başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır; başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et; başkaları lâyık değiller. Biri gör; başkaları her vakit görünmüyorlar, zevâl perdesinde saklanıyorlar. 

Biri bil; marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faidesizdir. Biri söyle; Ona ait olmayan sözler mâlâyâni sayı- labilir.” (Sözler)

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa medyası 24 Haziran seçimlerini böyle gördü

    Karamollaoğlu'ndan '24 Haziran' değerlendirmesi

    Bütçe açığını azaltmak ve israfı durdurmak için kemer sıkmaya başladılar

    Dünya Kupası heyecanında 11. gün de tamamlandı

    Filistin yolcusu Ladraa, Lübnan’da

    Seçim bitti tartışma bitmedi

    Muharrem İnce saat 12.00'de açıklama yapacak

    Erdoğan'dan ilk açıklama

    85 milyarı kül ediyor

    Demokrasiye gölge düşürdüler

    Mümkün olsa bir ömür boyu Barla...

    Bilim insanları hürriyet istiyor

    Üstadın “haksıza yardım” mektubunu Demirel’e okuduk

    İşçi ölümleri araştırılıyor

    Merkel'den Türkiye açıklaması

    YSK'dan 'yangın' açıklaması

    AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan 'manipülasyon' açıklaması

    Mısır'da OHAL uygulaması 5. kez 3 ay daha uzatıldı

    Akşener'den ilk değerlendirme

    Erdoğan'ın ve İnce'nin ve oy kullandığı sandıklarda sonuç ne oldu?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Demokrasiye gölge düşürdüler
    Genel

    Muharrem İnce YSK'nın geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra açıklama yapacak
    Genel

    Seçim bitti tartışma bitmedi
    Genel

    Karamollaoğlu'ndan '24 Haziran' değerlendirmesi
    Genel

    Bilim insanları hürriyet istiyor
    Faruk ÇAKIR

    Sandık günü geride kaldı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sebeplere bakmayız, Allah rızası için çalışırız
    Genel

    Üstadın “haksıza yardım” mektubunu Demirel’e okuduk
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî’nin Hilâfet-i İslâmiyeyi, İttihâd-ı İslâma binâ etme vazifesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.