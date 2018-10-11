"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bilmeyenlerle asla tartışmamak

Mikail YAPRAK
11 Ekim 2018, Perşembe
Usta bir ressamın talebesi eğitimini tamamlamış. Büyük usta, talebesini uğurlarken, şöyle bir tavsiyede bulunmuş:

“Yaptığın son resmi, şehrin en kalabalık meydanına koy. Resmin yanına bir de kırmızı kalem bırak. Ve, ‘resmin beğenilmeyen yerlerine bir çarpı konulmasını rica eden‘ bir yazı iliştirmeyi de unutma.”

Öğrenci, ustasının dediklerini aynen yapmış ve birkaç gün sonra da resme bakmaya gitmiş. Resmin çarpılar içinde görünmez hale geldiğini görünce, üzüntüyle ustasının yanına dönmüş. Usta ressam talebesine, üzülmemesini ve aynı resmi yeniden yapmasını söylemiş.

Öğrenci aynı resmi yeniden yapmış. Usta, yine resmi şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını, fakat bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde boya ile birkaç fırça koymasını söylemiş. Ayrıca, insanlardan “beğenmedikleri yerleri düzeltmelerini rica eden” bir yazı bırakmasını istemiş. 

Öğrenci bunu da aynen yerine getirmiş. Birkaç gün sonra bakmış ki, resmine hiç dokunulmamış. Sevinçle ustasına koşmuş.  Usta ressam da, onun kulaklarına küpe olacak şu sözleri söylemiş:

“İlk denemede; insanlara fırsat verildiğinde, çok acımasız tenkitlerle karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. 

“İkincisinde; onlardan müsbet bir duruş bekledin, yapıcı ve olumlu olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye cesaret edemedi. Sen de anladın ki; emeğinin karşılığını, ne yaptığını bilmeyen insanlardan alamazsın. Değer bilmeyenlere sakın emeğini sunma. Bilmeyenlerle asla tartışma!“ Evet, bugünkü bu manzara, bu tablo ve bu toplumda bize de düşen bu olsa gerek: Bilmeyenlerle asla tartışmamak!..

**

Bugün bütün arşivleri şerefli, haysiyetli, haklı ve demokratik bir duruşun serencamıyla ve darbelere karşı duruşun bedelleriyle lebaleb dolu olan gazetemiz de; sadece ağızları olduğu için konuşanların haksız ithamlarına maruz kalıyor. Böylesine pervasız-yersiz-haksız konuşanların susmaları, kendileri için daha hayırlı olsa gerektir. Eğer susmuyorlarsa, bunlara karşı susma hakkını kullanıp, arşivlerimizi konuşturmak daha hikmetli bir yol olsa gerektir. Bunu yaparken de, aynı minval üzere Risale-i Nur’un parlak hakikatlerini ilâna devam!.. 

Aslında bugün dahilde ve hariçte, ülkemizin bütünlüğüne ve milletin birliğine kastetme emelinde olan güruhlar hâlâ iş başındadır. 

İzahatını ve şifrelerini Münâzarât’a havale ederken, meselemize ışık tutan kısa sual ve cevabı arz edelim:

“Sual: Efkârı teşviş eden (fikirleri karıştıran-bulandıran), hürriyet ve meşrûtiyeti takdir etmeyen kimlerdir?”

“Cevap: Cehalet ağanın, inat efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.”

GÖLGE ETMESİNLER YETER!

Biz; insanlığı sadece, ümmeti birlik ve beraberliğe dâvet ederken, adresimiz bellidir. Kur’ân ve Sünnette emredilen birliktir. 

Bir partide birleşmek olmaz zaten. 

Demokratik parlamenter sistemde farklı partilerin olması zaten kaçınılmazdır. Hak, hukuk, adalet ve meşveret gözetilerek yapılan demokratik mücadele partilerin hakkıdır. Yeter ki ayrıştırıcı, öteleyici, ırkçı nefret dili kullanılmasın. Emredilen birlik ve beraberliğin tesisine çalışmasa da darbe vurmasın. Partilerden beklenen bu olmalıdır. Yoksa Kur’ân ve Sünnet ile hududu tayin edilen ve “Asr-ı Saadet” ile tarihteki mukaddes yerini alan “İslâm Birliği”nin; partilerin ve particilerin iltifatına ihtiyacı yoktur. Gölge etmesinler yeter!

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez

    Ötelemek çare değil

    Dündar: Kendimi daha fazla tehlike altında hissediyorum

    Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

    IŞİD, Nusra'nın elindeki kimyasal silah malzemelerini aldı

    FBI direktöründen Çin açıklaması

    S&P: Türkiye ekonomisi durgunlaşabilir

    Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Almanya'dan Yunanistan'ın tazminat talebine ilişkin açıklama

    Zaharova: Rusya Fırat'ın doğusundaki durumdan endişeli

    5 milyar insan miyop olabilir

    Sağlıklı salatanın 7 önemli kuralı

    “İhtiyaç fazlası öğretmen” eleştirisi

    Son 100 yılın en tehlikelisi olabilir... ABD alarma geçti; Trump Twitter'dan uyardı!

    ‘Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez’

    Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

    Lavrov'dan 'Soçi mutabakatı' değerlendirmesi

    Memur bir ayda 212 lira fakirleşti

    Gazi Hastanesinde ameliyatlar durduruldu mu?

    'Veriler kulüp dışına sızdırıldı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denge ve denetim
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhalenin tiksindiren yüzü
    Genel

    Ötelemek çare değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Uzmanlar uyarıyor: Bu tedbirlerle enflasyon düşmez
    Ahmet BATTAL

    Arabistan özgün, basını da özgür, sana ne kardeşim!
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u, Yeni Asya’dan başka ilân eden yok
    Süleyman KÖSMENE

    İçimizden geçenlerden sorumlu muyuz?
    Mikail YAPRAK

    Bilmeyenlerle asla tartışmamak
    Risale-i Nur'dan

    Çöküşün üç sebebi: İsraf, sefahet ve gelir dağılımında eşitsizlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.