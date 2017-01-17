Anadolu köylerinde tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı, örf ve âdetlerimizi temsil eden değerler, asırlarca yeni kuşaklara aktarılarak yaşatılmış zenginliklerimizdir.
Karlı ve soğuk bir kış günü şehirden uzaklarda, beyaz tüller altında bahar çiçeklerinin dirilişini bekleyen, ormanlık güzel bir Anadolu köyüne yolumuz düştü. Alanyurt’ta köy odasına misafir olduk.
Bizi odada yaşlı Orhan Amca güler yüzle, memnuniyetle, sıcak ve samimi karşıladı, içeriye aldı. Hoşbeşten sonra telaşla sobanın üzerinde kaynamış suyla çay demlemeye koyuldu. Oda temiz, düzgün ve mütevazı tefriş edilmiş. Yer minderlerine oturduk. Raftaki Risale-i Nurları hocaların gelip okuduklarını söyledi. Ocak başına kabartma ile “Allah bir, peygamber hak.” yazısı, duvarda yeni yıl takvimi, saat, birkaç resim, bereket duası ve çerçevede asılı bir de şiir vardı.
Yaşlı Orhan Amcayla çay sohbeti yaparken köy hayatı ile ilgili yöneltilen soruya eliyle duvardaki şiiri işaret etti. Geçmişin yokluk ve kıtlık günlerini hatırlatırcasına: “Bu toprağın insanlarının yılları işte böyle geçmiş.” dedi. O köylü Sacettin Baykın’ın duvarda asılı şiirini gösterdi:
İŞTE ATALARIM BÖYLE YAŞADI
Toprağı işlediler kara sabanla
Hayvan beslediler arpa samanla
Garipler yetindi aşla somunla
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
Ayakkabı yerine giydiler çarık
Doladı başına eski bir sarık
Rahat görmediler el ayak yarık
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
Bulgur kaynatıp da serdiler
Kabuğunu boyhanede sürdüler
Böyleyken devlete öşür verdiler
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
Kağnılarla odun saman sattılar
Heybesine şeker sabun attılar
Yürüyerek üç günlük yola gittiler
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
Su değirmeninden sıra aldılar
Gün sayarak nöbetine vardılar
Buğdayını un yaparak döndüler
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
Kara vagonla gidip asker oldular
Peygamber ocağı kutsal bildiler
Yemen’den yedi yılda geldiler
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
Her kişide yoktu kahveyle şeker
Çamur yolda kırıldı kıravat(*) teker
Bu kadar zahmeti bu Millet çeker
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
Kadınımız cepheye mermi taşıdı
Yokluk, hastalıktan gözü yaşıdı
Bu asiller vefalı bir eş idi
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
O günler gitsin geri gelmesin
Allah kimseye yokluk vermesin
Bize bunu layık gören gülmesin
İşte atalarım böyle yaşadı.
*
Bolca yiyemediler bazlama börek
Bunca sefil hayata yoğudu gerek
Sacettin kısa kes dayanmaz yürek
İşte atalarım böyle yaşadı. “
16.12.2009 Sacettin Baykın
*Kağnıda bir parça