Anadolu köylerinde tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı, örf ve âdetlerimizi temsil eden değerler, asırlarca yeni kuşaklara aktarılarak yaşatılmış zenginliklerimizdir.

Karlı ve soğuk bir kış günü şehirden uzaklarda, beyaz tüller altında bahar çiçeklerinin dirilişini bekleyen, ormanlık güzel bir Anadolu köyüne yolumuz düştü. Alanyurt’ta köy odasına misafir olduk.

Bizi odada yaşlı Orhan Amca güler yüzle, memnuniyetle, sıcak ve samimi karşıladı, içeriye aldı. Hoşbeşten sonra telaşla sobanın üzerinde kaynamış suyla çay demlemeye koyuldu. Oda temiz, düzgün ve mütevazı tefriş edilmiş. Yer minderlerine oturduk. Raftaki Risale-i Nurları hocaların gelip okuduklarını söyledi. Ocak başına kabartma ile “Allah bir, peygamber hak.” yazısı, duvarda yeni yıl takvimi, saat, birkaç resim, bereket duası ve çerçevede asılı bir de şiir vardı.

Yaşlı Orhan Amcayla çay sohbeti yaparken köy hayatı ile ilgili yöneltilen soruya eliyle duvardaki şiiri işaret etti. Geçmişin yokluk ve kıtlık günlerini hatırlatırcasına: “Bu toprağın insanlarının yılları işte böyle geçmiş.” dedi. O köylü Sacettin Baykın’ın duvarda asılı şiirini gösterdi:

İŞTE ATALARIM BÖYLE YAŞADI

Toprağı işlediler kara sabanla

Hayvan beslediler arpa samanla

Garipler yetindi aşla somunla

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

Ayakkabı yerine giydiler çarık

Doladı başına eski bir sarık

Rahat görmediler el ayak yarık

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

Bulgur kaynatıp da serdiler

Kabuğunu boyhanede sürdüler

Böyleyken devlete öşür verdiler

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

Kağnılarla odun saman sattılar

Heybesine şeker sabun attılar

Yürüyerek üç günlük yola gittiler

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

Su değirmeninden sıra aldılar

Gün sayarak nöbetine vardılar

Buğdayını un yaparak döndüler

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

Kara vagonla gidip asker oldular

Peygamber ocağı kutsal bildiler

Yemen’den yedi yılda geldiler

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

Her kişide yoktu kahveyle şeker

Çamur yolda kırıldı kıravat(*) teker

Bu kadar zahmeti bu Millet çeker

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

Kadınımız cepheye mermi taşıdı

Yokluk, hastalıktan gözü yaşıdı

Bu asiller vefalı bir eş idi

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

O günler gitsin geri gelmesin

Allah kimseye yokluk vermesin

Bize bunu layık gören gülmesin

İşte atalarım böyle yaşadı.

*

Bolca yiyemediler bazlama börek

Bunca sefil hayata yoğudu gerek

Sacettin kısa kes dayanmaz yürek

İşte atalarım böyle yaşadı. “

16.12.2009 Sacettin Baykın

*Kağnıda bir parça