Abdullah Gül her türlü muameleyi gördü, hainlik dahil

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili 'Biz olamaz diyemeyiz', 'İhtimal dahilinde' ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayı konusunu gündeme almadık" diyen Karamollaoğlu "Çünkü gündeme aldığımızda konu hemen yayılır. Abdullah bey her türlü muameleyi gördü, hainlik dahil. Ona da hakkımız yok şimdilik" şeklinde konuştu.

Posta Gazetesi'nden Serap Belovacıklı'ya konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi: Ne olursa olsun aday çıkaracağız. Bu adayın kendi teşkilatımızda da tasvip edilmesi gerekiyor. Bizim teşkilatlarımız şu anda heyecan havasına girdiler. İki mutlaka arkasından Türkiye tabanından bu adaylar nasıl kabul görüyor. Onunda görmemiz lazım. Bir kaç kişi için bu yoklamayı mutlaka yapacağız. Abdullah Bey aday olabilir. İhtimal dahilindedir. Başkaları da olabilir. Biz seçime bir parti olarak girmiş olmak için girmeyeceğiz. Bizim gösterdiğimiz aday Cumhurbaşkanı seçilir. Başkalarını küçümsemek için söylemiyorum ama genelde böyle bir kanaat var. Diğer kesimlerde bir çekişme meydana gelmiş. Bu bizim için de vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı konusunu henüz gündemlerine almadıklarını söyleyen Karamollaoğlu "Çünkü gündeme aldığımızda konu hemen yayılır. Abdullah Bey her türlü muameleyi gördü, hainlik dahil. Ona da hakkımız yok şimdilik" diye konuştu.