Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi. Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AKP'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti. TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı. Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi. Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı. NELER GETİRİYOR? "Cumhurbaşkanlığı sistemi" öngören, AKP ile MHP'nin ortaklaşa hazırladığı ve komisyondan geçen anayasa değişikliği teklifinden: - Teklif 21 madde olarak sunuldu ve kesintisiz 10 günü aşkın süreyle ele alınarak pek çok maddesinde değişiklik yapıldı; tekliften 3 madde de çıkartıldı. - Düzenleme ile birlikte yürütme yetkisi Cumhurbaşkanlığına verilirken, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3 Kasım 2019'da yapılması kararlaştırıldı. - Teklifle birlikte devletin ve yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak, başbakanlık makamı ise tarihe karışacak. - Düzenlemeyle Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek, Cumhurbaşkanı partisinin genel başkanı da olabilecek. - Vatandaşlar yüz bin kişinin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. - Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları kendi belirleyecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için milletvekili olma şartı aranacak. - Cumhurbaşkanı tarafından bakan olarak atanan milletvekilinin milletvekilliği düşecek. - Cumhurbaşkanı yardımcıları Milli Güvenlik Kurulunun doğal üyesi olacak. - Teklife göre 3 Kasım 2019'da iki sandık konulacak, cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili genel seçimi aynı anda yapılacak. - Cumhurbaşkanı ve meclisin görev süresi 5 yıl olacak. AA

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