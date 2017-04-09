Dışişleri'nden Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, saldırıda ölenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlık tarafından Mısır'daki terör saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha! Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var! DHA

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