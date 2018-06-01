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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

01 Haziran 2018, Cuma 22:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadık." dedi.

"Bizim yalanla, dolanla, aldatmayla, iftirayla işimiz olmaz." diyen Erdoğan. "Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icraatlarımızla konuşuruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok." dedi.

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AA

Etiketler: erdoğan, uber
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  • HÜSEYİN İLHAN

    2.6.2018 06:07:03

    Şimdiye kadar çalışmasına neden izin verdiniz.Milletin biribirini kırması size haz mı veriyor.YUUUUUUUUUUUH.

Risale-i Nur Külliyatı

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