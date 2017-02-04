İhraç edilen doktor sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, partisinin Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir gazetecenin Gülen Hareketi operasyonları kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen sağlık personeli sayısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Akdağ, operasyon sonucu açığa alınan ve ihraç edilen personelle ilgili bilgiler verdi.

Akdağ, 6 bin 500'ün biraz üzerinde ihraç edilen sağlık personeli bulunduğunu vurgulayarak, "Doktor sayısı olarak da bin 500 civarında bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil. Toplamda 500 bine yakın personelimiz var. Bunların içerisinde hizmet alımı yapılan firmalara ait çalışanlar da var ama biz yine de Maliye'den bu eksikleri tamamlamak için gerekli kadroları istedik. Bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yıl da gerekli istihdamı yapacağız." ifadesini kullandı. AA

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