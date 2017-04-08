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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İlhan Kesici: Böyle bir güç herkesi bozar

08 Nisan 2017, Cumartesi 17:39
Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın İzmit'te bir otelde düzenlediği "2017 ve Sonrası Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler" konulu konferansa CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İlhan Kesici anayasa değişikliği ile tüm yetkilerin bir kişiye geçtiğini belirterek, "Böyle bir güç herkesi bozar. Böyle bir gücü baba oğluna vermez, oğul babaya vermez. Ana kıza vermez, kız anasına vermez. Padişahlar yetkilerinin bir bölümünü veriyorlar " dedi.

İlhan Kesici yaptığı konuşmada, "TBMM'de şimdi 317 milletvekili var Ak Parti'nin. Sayın cumhurbaşkanımız evet çıkması halinde 17 sabahı partiye üye olacak herhalde. Hemen bir olağan üstü kongre tertip ve tanzim edecekler ve parti genel başkanı da olmuş olacak. Meclisin de sahibi o, devletin de sahibi o, başı o. Şimdi böyle bir güç herkesi bozar. Böyle bir gücü baba oğluna vermez, oğul babaya vermez. Ana kıza vermez, kız anasına vermez. Padişahlar yetkilerinin bir bölümünü veriyorlar. Mesela cumhurbaşkanına temsili bir yetki kalıyor. Başbakanların yetkileri dağılıyor, kanunla yetkileri bakanlara ve genel müdürlere veriliyor. Halbuki şimdi bütün yetkiler sadece tek bir kişiye geçiyor. Cumhurbaşkanına. Ben dedim ki biraz da muhafazakar terminolojide olan bir laf. Bu kadar yetki evliyayı azdırır. Evliya azar mı? Haşa. Bizim inancımıza göre öyle bir şey yok ama hadisenin kudretini göstermek bakımından böyle bir laf da var. Biz paranın çoğu da insanın yürüyüşünü değiştirdi denilmez mi? Adamın üzerinde bir şey yoktu yav yürüyüşü değişti derler" dedi.

DEVLETİN BAŞI O, HÜKÜMETİN BAŞI O

Mecliste kendilerine 18 maddelik anayasa kitapçığının dağıtıldığını söyleyen Keçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize mecliste dağıttıkları anayasa dedikleri içerisinde 18 tane madde var. Onun tamamına tek bir madde demek lazım. Öbürleri ne? Hepsi birden 18. maddenin sonuna kadar bölümünde tamamında cumhurbaşkanına verilen yetkiler. Devletin başı o, hükümetin başı o, TSK'nın başı o, partinin başı o, bütün kamu üst düzey yöneticileri diyor bunun ne olduğu belli değil. Müsteşarlar mı? Genel müdürler mi? daire başkanları mı? büyükelçiler mi? aşağıya doğru in şube müdürleri mi? ne olduğu belli değil. Tamamını tayin eden o. Başka bir madde de bütçenin tamamını yapan o"

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM YENİ DÜNYA DÜZENİNİN KURULMASI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi vurmasına değinen Kesici, "Bugün Suriye'yi ABD vurdu. Suriye'nin bir yerlerini daha doğrusu. Bunun adı yeni bir dünya düzeninin kurulması. Biz bu işlerden hep ürkeriz. 1991 yılında baba Bush Körfez harbi olduğu sıralarda yeni bir deyim söyledi. Adı yeni dünya düzeni. Bu laf tedavülde çok kalmadı . Nedeni ise insanlar birden ürktüler. Dünya entelektüelleri özellikle kıta Avrupa'sının entelektüelleri, devlet adamları bu laftan ürktüler. Acaba bu neyin nesi? ABD'liler bu işlerde pratik insanlardır. Laf ürkütücü gelince tedavülden çektiler. Herhangi bir lafın telaffuzundan vazgeçilmesi demek o işten vazgeçildiği o işin unutulduğu anlamına gelmiyor. O iş yürüdü. En son hali bugün ki hali. İçinde bulunduğumuz durum yeni bir dünya düzeninin kurulmasıdır" diye konuştu.

DHA

Etiketler: ilhan kesici, referandum
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