Sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday gösterdiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisine hakaret edenlere sosyal medyadan sert çıktı.

Kocamaz, “Ömrü boyunca asalak yaşayan, üretemeyen bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor” dedi. MHP’den istifa etmesinin ardından İYİ Parti saflarına katılan ve İYİ Parti lideri Akşener tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Kocamaz, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kocamaz açıklamasında ‘devam’ kararı almasında vatandaş taleplerinin etkili olduğunu belirterek, “Değerli hemşehrilerim; sizler istediniz, biz de talebinize uyduk ve ‘Yola devam’ dedik. ‘Size ne istiyorsunuz, fikriniz nedir?’ diye sorma nezaketini bile göstermeyenler bugün sizin talebinize karşılık veren şahsıma karşı hakaret ve küfür yarışına girdiler. Ben bu tip seviyesizleri Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.