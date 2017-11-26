Savcılarımız bu meselenin üstüne gidecek

Malatya’da Alevilerin evlerinin işaretlenmesiyle ilgili hükümet kanadından 5 gün sonra açıklama geldi.

Recep Akdağ, ‘üstüne gideceğiz’ dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Malatya’da Alevî ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasıyla ilgili 5 gün sonra açıklama yaptı. CNNTürk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularını cevaplayan Akdağ, “Bu hangi ahlâksızlık veya provakatif yaklaşım neticesinde yapılıyor bence bu bilgi yok. Emniyetimiz, savcılarımız bu meselenin üstüne gidecektir. Allah’a binlerce defa şükürler olsun, Kürt ile Türk’ün arasında, Sünnî ile Alevî arasında halk olarak hiçbir sorun yok” dedi.

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