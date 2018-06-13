Şener’in seçim bürosuna saldırı

CHP Konya 1. sıra milletvekili adayı Abdullatif Şener, AKP’lilerin Konya’daki seçim merkezlerine saldırıda bulunduğunu duyurdu.

Şener, yaptığı açıklamada “Mafya yöntemleriyle seçim kampanyasına hayır” ifadesini kullandı. CHP Konya Milletvekili adayı Şener’in Konya’daki seçim bürosunun 100 kadar sopalı saldırgan tarafından basıldığı belirtildi. Şener, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AKP Gençlik Kolları’ndan 100 kadar vandal, Seçim Koordinasyon Merkezimizi bastı. Bayrakları, posterleri indirdiler. Masalara, sandalyelere ve seçim minübüslerine zarar verdiler. Üç gencimiz hafif yaralandı. Mafya yöntemleriyle seçim kampanyasına hayır!” dedi.

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