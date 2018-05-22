"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye artık özgür değil

22 Mayıs 2018, Salı 00:32
Türkiye, son on yılda “özgürlüklerin en çok gerilediği ülke” sıfatıyla, Freedom House tarafından ilk defa ocak ayında özgür değil kategorisine alınmıştı. 2014 yılından beri ülkenin özgürlük notu serbest düşüşte.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Hollanda Türkiye’nin en büyük yatırımcısı: 2017 yılında ülkeye yapılan tüm doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık çeyreğinden (yüzde 23,8) sorumlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana Hollanda şirketleri Türk ekonomisine yaklaşık 24 milyar dolar akıttı. Toplam 2790 şirket ile Hollandalılar hemen hemen tüm sektörlerde mevcut. Aynı dönemde Türkiye siyasi özgürlükler ile insan hakları konusunda büyük bir gerileme yaşadı. Ahval’ın hazırladığı dosyaya göre bu, Washington merkezli insan hakları örgütü Özgürlük Evi’nin (Freedom House) söylediği “özgür değil (not-free) bir ülke olmak için uzun süreli ve hızlanan bir düşüşün en son noktaya ulaşması” neticesinde gerçekleşti. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kötüleşen yurtiçi ve bölgesel güvenlik ortamında, devlet ve toplum üzerinde kişisel kontrolünü uygulama mücadelesi verdiği için, basına, sosyal medya kullanıcılarına, protestoculara, siyasi partilere, yargıya ve seçim sistemine yönelik saldırıların çoğalmasından dolayı, 2014 yılından beri ülkenin özgürlük notu serbest düşüşte.”

Hollanda ile kriz dönemlerinde ticaret artıyor

İki ülke arasındaki diplomatik krizlerin yakın tarihi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik yol haritasının genel başarısızlığı dikkate alındığında, bu yakın ticari ilişkileri işin ilginç tarafı oluyor. Temmuz 2016’daki başarısız darbeden sonra Türk hükümetinin talebi üzerine, Türk imamların Erdoğan’ın Avrupa’daki muhalifleri hakkında bilgi topladığı ortaya çıkarıldı. Bu olaylar Hollanda hükümeti ve benzer şekilde muhalefet tarafından kınandı, ve Ankara Lahey’deki dini ataşesini geri çağırmak zorunda kaldı. Casus imam skandalı daha sonra bütün Avrupa’ya yayıldı. Oysa 2016 yılında Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatındaki en büyük artışa, yüzde 14 oranında büyüme gerçekleşti. Türkiye’nin ihracat hacmi 3,6 milyar dolara ulaştı. Özel şirketlerin yanı sıra Hollanda hükümeti de anlaşmazlıklara rağmen Türkiye’deki işletmeleri destekledi.

Tek parti iktidarında benzer düzenlemeler endişe verici

Türkiye’de, Temmuz 2016’dan beri olağanüstü hâl yönetimi var. Birleşmiş Milletler “Olağanüstü hâlin, çalışma hakkının ve seyahat özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasından, işkence ve diğer kötü muamelelerden, keyfi tutuklamalardan, dernek kurma ve ifade özgürlüğü haklarının ihlalinden dolayı yüz binlerce insanın hakkının ihlal edilmesine yol açtığını” söylüyor. Tek parti iktidarında benzer düzenlemeler, küresel insan hakları örgütlerine göre endişe verici ihlallerle öne çıkan Türkiye’nin 2013 sonrası döneminde, daha ziyade küresel ticareti çekmek için yapıldı. Siyaset bilimci Cengiz Aktar, “Yabancı yatırımcıların insan hakları ihlallerini görmezden gelmeye istekli olabileceğini, ancak otoriter uygulamaların nihayetinde mülkiyet haklarını riske atabileceğini” söylüyor. Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı yolunu açan unsur yabancı para olsa da, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı ‘türü’ bunu sürdürülemez kılan şey.

Etiketler: türkiye, özgürlükler, hürriyet
Okunma Sayısı: 2785
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.