Yıldırım: Sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü hakkında, "Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti... Dolayısıyla birinci mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam ediyor. Yargı yolu süreçleri tamamlanmış değil. Mahkemelerin verdiği kararı beğenmesek de saygı göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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