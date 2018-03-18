Bir kitap fuarının ardından

Kitap fuarları toplum olarak hayatımızda ihtiyaç listelerinin arasına giriverdi. Son senelerde neredeyse hemen hemen bütün şehirlerimizde kitap fuarları, kitap günleri, düzenleniyor.

Bizler de Yeni Asya Neşriyat’ın iştirak ettiği kitap fuarlarına elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz. Çünkü Yeni Asya Neşriyat reyonlarında veya stantlarında asrın muhteşem tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nın sergilenmesi ve satışı gerçekleştiriliyor. Katıldığımız kitap fuarlarında bu muhteşem Kur’ân tefsirinin ilânı, reklâmı, tanıtımı ve takdimine yardımcı olmaya gayret ediyoruz.

Evet, fuarlarda ziyaretçi akını oluyor. Özellikle de büyük şehirlerimizde bu ziyaretçi çokluğunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama satışların ve kitaba olan tetebbuat ilgisinin az olduğu müşahede ediliyor. Çeşitli yayınevleri fuarlara mahsus indirim kampanyalarıyla bunu bir nebze hafifletmeye, ilgiyi çoğaltarak satış yapmaya gayret ediyorlar. Fuar denince de zaten indirim artık mecburi gibi oluyor. Ancak çok basan ve tirajı yüksek olan yayınlar ve yayınevleri için herhangi bir olumsuzluk veya zarar söz konusu olmuyor. Fakat küçük yayınevleri için rekabet ortamı ve şartları ortadan büyük ölçüde kalkıyor.

Yeni Asya Neşriyat’ın da fuarların şartlarına göre kendisini stand olarak yenilediğini görüyoruz. Tebrik ediyoruz.

Bu arada, yazarlarımızda sadece imza programlarına katılmakla kalmamalıdır. Neşriyatımızın kitaplarını başta Risale-i Nurlar olarak birebir standımıza gelen ziyaretçilere anlatmaya, izah etmeye ve tanıtmaya çalışmalıdırlar.

Bu yolda gayret sarfedenlere ve edecek olanlara Cenâb-ı Hak’tan muvaffakiyetler niyaz ediyoruz.

