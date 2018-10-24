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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çocuğa karşı dürüst olmak

24 Ekim 2018, Çarşamba 00:20
Hayatta doğruluk ve dürüstlük her zaman aranan bir davranış olduğu gibi çocukluk da bunun kazanılması, huy edinilmesi ve karakter haline gelecek kadar uygulama ve fiil alanına sokulabilmesi çok önemli bir çocuk eğitimi esası ve temel faktörüdür.

Çevremizdeki insanların birbirini kandırmada ve yalan söylemede hiç pervasız bir şekilde yarıştıkları zamanımızda dürüstlüğün ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Çocuklarımıza dürüstlüğün öğretilmesinde ilk ve en önemli adım onlara karşı daima dürüst olmaktır. Dürüstlüğün lâfla, dersle, anlatım ikazlarıyla değil bilfiil yaparak, yaşayarak çocuklarımıza gösterebilmektir.

Toplumumuzun her kesimi için ve sosyal hayatımızda güven, itimat, yalan söylememek, kandırmamak ne kadar önemlidir, ne kadar çok öğrenilmeye muhtaç ve terbiye usûllerinde, eğitim kaidelerinde / kurallarında yer almaya adaydır çocuklarımız muhakkak bunları bilmeli ve davranış özelliği, huy olarak kazanabilmelidirler.

Çocuklarımız bunları, kesinlikle ve muhakkak bilmelidirler ki: Dürüst ve yalancı olmayan kimseler Allah katında değerli kimselerdir. Ve Resulullahın (asm) haber verdiği şu zümredendirler: “Güvenilir olup da doğruluktan hiç ayrılmayan kimseler, ahiret hayatında peygamberler, Allah dostları ve şehitlerle beraber olacaklardır.”

Yalancılığın ve sahtekârlığın, dürüst olmamanın hayatta çok kötü neticeler verdiğini çocuklarımıza bizzat anne-baba ve eğitimciler olarak bizler öğreterek, göstererek verebilmeliyiz. Yalanın küçüğü büyüğü olmaz. Dürüstlüğün birazı terk edilerek tamamı elde edilmez. Bazı zaman yalancı, bazı zaman dürüst olunmaz. Her halükârda, her şart ve zamanda küçük de olsa, minnacık da olsa çocuklarımıza karşı daima dürüst bir şekilde dürüstlüğü, yalan söylememeyi, sahtekârlık yapmamayı ve kandırmamayı büyük bir özveri, ciddiyet, samimiyet, şefkat ve merhametle; kavl-i leyyin ile tatlı söz ve kibar, güzel davranışlarla öğretebilmeliyiz.

Çocuğa karşı dürüst olmakla, dürüst davranmakla ona kazandıracağımız dürüstlük davranışı daima eşdeğerdir. Dürüstlüğü dürüstçe ve riyakârlığa, yalancılığa, sahte davranışlara girmeden çocuklarımıza kazandırabilmeliyiz…

Dürüst bir çocuk yetiştirmek ve dürüst bir çocuğu dürüst, doğru, sağlam, zikzaksız bir karakterle topluma kazandırabilmek; dürüstlüğün, doğruluğun ve yalan söz ve davranışlara girmeden yapılacak olan kazanımların en dürüst işi olacaktır.  

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