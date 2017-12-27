Diyarbekir’den ittihad mesajı

İlâ-yı kelimetullah; Allah yolunda cihad ve Allah’ın dinini yaymak için İslâm ordularının fethettiği ve beş yüz de sahabenin şehit verildiği mübarek ve kutlu şehir Diyarbekir…

“İttihad Buluşmaları” toplantısı ve bölge toplantısı için geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri Diyarbekir ilimizdeydik…

Diyarbekir, Van, Batman, Şırnak, Bingöl, Mardin ve Elazığ vilayetlerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşecek olan bölge toplantısından bir gün önce yapılan Diyarbekir İttihad Buluşması fevkalâde büyük bir iştirakle gerçekleştirildi…

Diyarbekirli Nur Talebelerinin ve sevenlerinin, dostlarının katıldığı “İttihad Bu- luşması” aşk, şevk ve manevî sürûr içerisinde yapıldı…

Açış konuşmasını Ömer Ergül Bey’in gerçekleştirdiği toplantıda; önce söz alan Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, İttihad Gazetesi-Yeni Asya Gazetesi ve Yeni Asya Neşriyat konularında çok güzel açıklamalarda bulundu. Geçmişte İttihad gazetesiyle gerçekleştirilmiş olan hizmetlerin devam ettirildiğini, İttihad’ın yakaladığı trende ulaşılmaya çalışıldığını anlattı. Yeni Asya Gazetesi’nin de Zübeyir Ağabey’in çizdiği hedefler ve İttihad’ın gittiği rota doğrultusunda; Üstad’ın fikirleri ve Risale-i Nur’ların ifade ettiği hakikatler ışığında yoluna emin adımlarla gittiğini belirten Ömer Yavuzyiğitoğlu; böyle umumî ve Türkiye çapında faaliyetler için çok geniş, her türlü fizikî donanıma sahip, misafir ağırlama ve konaklama yerleri mevcut olan, panel, konferans, masa çalışmalarının yapı- labileceği salonlara artık ihtiyaç duyulduğu, böyle bir külliyenin yapımını İstanbul’da ger- çekleştirmek istediklerini, okuyucuların bu konuda desteklerini beklediklerini anlattı…

Daha sonra Bediüzzaman’ın ittihad, birlik, beraberlik konularıyla alâkalı olarak mensur şiir Rifat Okyay tarafından okundu…

Son olarak mikrofona gelen Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz de; İttihad’ın hizmetlerimiz açısından önemini dile getirdi. Yeni Asya gazetesinin İttihad Gazetesi’nin ellinci yılı münasebetiyle yayınladığı İttihad ekinde yayınlanmış olan olan; demokrası, hürriyet, adalet ve hukuk ile birlik ve beraberlikle alâkalı başlıklarını görsel olarak gösterdi ve anlattı…

Diyarbekir ve çevre il ve ilçelerden gelen Yeni Asya okuyucularının büyük bir coşkuyla takip ettiği program gecesinde Diyarbekirli İttihad okuyucuları hatıralarını anlattılar. Rüstem Garzanlı duygularını dile getiren bir konuşma ile İttihad hatıralarını yâd etti. Ayrıca Batmanlı Derviş Ağabey, Ahmet Bozkurt Ağabey, Av. Sıraç Arık Ağabey, Celal Şengün Ağabey hatıralarını anlattılar… Hasan Bayar Hocaefendi’nin okuduğu Kur’ân tilâvetinden sonra İrfan Yıldırım Ağabeyin katılımdan dolayı Diyarbekirli Yeni Asya Okuyucuları adına memnuniyetini dile getirerek bütün iştirak edenlere teşekkür etti.

Diyarbekir İttihad Gecesi adeta bölgenin ittihadı, kucaklaşması ve bayram havasında sona erdi. Biz de emeği geçen bütün kardeş ve ağabeylerimize buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz, nice İttihad buluşmalarına...