Evvela kendimiz; sonra başkaları

Elimizden geldiği kadar, kendi imanımızı Allah’ın inayetiyle kurtarabilme yolunda eğer bir şeyler elde edebilmiş, biraz yol katedebilmişsek; bizlere düşen birinci vazife de: şefkatkârane, merhametkârane, kavl-i leyyin ile kucaklayarak, bağrımıza basmak, teselli vererek başkalarının, avam-ı nas’ın imanlarının da kurtulmasına çalışacağız inşallah…

Böyle kudsi bir yolda inayet-i ilahiye ve ihsan-ı ilahiye ile Kur’ân’ın muhteşem tefsirleri Risale-i Nurlarla emin adımlarla ilerlerken bazı olmazsa olmazlarımızda bizimle beraber olmalıdır… Evvela ihlas şart her ne şekilde her ne zaman, her ne yaparsak yapalım iman hizmetinde Allah rızası illa ki en evvel ve mecburi bir şarttır… Zaten iman hizmetinin mayesi aslı da budur.

Bu, Kur’ân’a hademelik davası, hizmeti benimdir. Benim aslı işimdir diyeceğiz ve buna göre hareket edeceğiz… Bu konuda beşeri, şahsi, ferdi hiçbir fikre ve açılıma yüz vermeyeceğiz ve katılmayacağız…

Böyle kudsi, manevi, muazzam ve muhteşem bir iman hizmeti hademeliğinde en evvel elde etmemiz ve sahip olmamız gereken özellik; imani, Kur’ân’î, islami konularda kendimiz donanımlı, bilgili ve tecrübeli olacağız…. Kendimizin hayata geçirebildiğimiz malumattan çok daha fazlasına sahip olmaya çalışacağız…

Böyle mübarek ve kudsi işlerin acelesi, telaşesi vurkaçı olmaz. Olsa olsa bir manevi heyecan olur, o da bizi şevke getirir… Ama asıl olan bu iman hizmeti içerisinde sabırlı olmak; Rabbimizin tevfikinin geleceğine tam iman etmek ve anlatılan, işlenen, konuşulan, okunan, imani meselelerin herkes tarafından aynı anda ve aynı kalitede kabullenilmeyeceğinin anlayışı içerisinde; Böyle güzel ve mübarek bir faaliyeti zamana yaymak, sabırla beklemek… Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin bizatihi kendi hayatında va’az ettiği hizmet tarzını; imanî, itikadî meselelerin anlatım, takdim ve neşrinin nasıl yapıldığını nazar-ı dikkate alarak; iman hizmetinde sebatla, sadakatla, fedakârane ve muhabbetle hareket etmek de bizlerin şiarı olmalıdır…

Hayatımızın ve vücudumuzun varlığının; kudsi iman hizmeti içerisindeki maddi-manevi fazilet ve takva dengelerine bağlı olduğunu hiçbir zaman unutmamak ve bu kudsi, manevi vazifelerden taviz vermemek bizlerin en bariz ve belirgin özellikleri olmalıdır…

Bizim için bu hizmet-i Kur’ân’iye’ye dair hakikatlerin ezberlenmesi ve yüzünden, anlamadan okunması çok önemli değildir… Önemli olan bir kelime, bir cümle, bir paragraf, bir sayfa dahi olsa bir iman hakikatinin hayatımızda yaşanabilmesi, fiilen kabul edilerek başkalarına da gösterebilmek ve ümitvar, şevkli bir şekilde bu kudsi davanın Allah rızası için bütün aleme duyurmak, tebliğ etmek hizmeti olmalıdır…