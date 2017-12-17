"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Evvela kendimiz; sonra başkaları

17 Aralık 2017, Pazar
Elimizden geldiği kadar, kendi imanımızı Allah’ın inayetiyle kurtarabilme yolunda eğer bir şeyler elde edebilmiş, biraz yol katedebilmişsek; bizlere düşen birinci vazife de: şefkatkârane, merhametkârane, kavl-i leyyin ile kucaklayarak, bağrımıza basmak, teselli vererek başkalarının, avam-ı nas’ın imanlarının da kurtulmasına çalışacağız inşallah…

Böyle kudsi bir yolda inayet-i ilahiye ve ihsan-ı ilahiye ile Kur’ân’ın muhteşem tefsirleri Risale-i Nurlarla emin adımlarla ilerlerken bazı olmazsa olmazlarımızda bizimle beraber olmalıdır… Evvela ihlas şart her ne şekilde her ne zaman, her ne yaparsak yapalım iman hizmetinde Allah rızası illa ki en evvel ve mecburi bir şarttır… Zaten iman hizmetinin mayesi aslı da budur.

Bu, Kur’ân’a hademelik davası, hizmeti  benimdir. Benim aslı işimdir diyeceğiz ve buna göre hareket edeceğiz… Bu konuda beşeri, şahsi, ferdi hiçbir fikre ve açılıma yüz vermeyeceğiz ve katılmayacağız…

Böyle kudsi, manevi, muazzam ve muhteşem bir iman hizmeti hademeliğinde en evvel elde etmemiz ve sahip olmamız gereken özellik; imani, Kur’ân’î, islami konularda kendimiz donanımlı, bilgili ve tecrübeli olacağız…. Kendimizin hayata geçirebildiğimiz malumattan çok daha  fazlasına sahip olmaya çalışacağız…

Böyle mübarek ve kudsi işlerin acelesi, telaşesi vurkaçı olmaz. Olsa olsa bir manevi heyecan olur, o da bizi şevke getirir… Ama asıl olan bu iman hizmeti içerisinde sabırlı olmak; Rabbimizin tevfikinin geleceğine tam iman etmek ve anlatılan, işlenen, konuşulan, okunan, imani meselelerin herkes tarafından aynı anda ve aynı kalitede kabullenilmeyeceğinin anlayışı içerisinde; Böyle güzel ve mübarek bir faaliyeti zamana yaymak, sabırla beklemek… Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin bizatihi kendi hayatında va’az ettiği hizmet tarzını; imanî, itikadî meselelerin anlatım, takdim ve neşrinin nasıl yapıldığını nazar-ı dikkate alarak; iman hizmetinde sebatla, sadakatla, fedakârane ve muhabbetle hareket etmek de bizlerin şiarı olmalıdır…

Hayatımızın ve vücudumuzun varlığının; kudsi iman hizmeti içerisindeki maddi-manevi fazilet ve takva dengelerine bağlı olduğunu hiçbir zaman unutmamak ve bu kudsi, manevi vazifelerden taviz vermemek bizlerin en bariz ve belirgin özellikleri olmalıdır…

Bizim için bu hizmet-i Kur’ân’iye’ye dair hakikatlerin ezberlenmesi ve yüzünden, anlamadan okunması çok önemli değildir… Önemli olan bir kelime, bir cümle, bir paragraf, bir sayfa dahi olsa bir iman hakikatinin hayatımızda yaşanabilmesi, fiilen kabul edilerek başkalarına da gösterebilmek ve ümitvar, şevkli bir şekilde bu kudsi davanın Allah rızası için bütün aleme duyurmak, tebliğ etmek hizmeti olmalıdır… 

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    292. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortadoğu barışı için Avrupa modeli

    13 Filistinli daha yaralandı

    'Maaş' iddiaları hakkında Aile Bakanlığından açıklama

    Trump’a dur deyin

    Kiliseden cami açılımı

    ''Yargıda hesabını vereceksin''

    23 yıldır ‘UNESCO’lu

    ‘Faiz yasal olsa da haramdır’

    Filistinli engelli şehit İbrahim Ebu Süreyya ebediyete dualarla uğurlandı

    Ataşehir Belediye Başkan Vekilli İlhami Yılmaz oldu

    ''Herhangi bir şikayette bulunmaya hakkı yok"

    'Aradan sıyrılanlar İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir'

    Meteoroloji'den İstanbul'a ''sağanak'' uyarısı!

    'Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir'

    Eski yüksek yargıçlar hakim karşısında

    Yunanistan'dan 'müftü' açıklaması

    'Bugün İbrahim'in düğün günü'

    Huzur için hukuk üstünlüğü şart

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu

    "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ali Demirel
    Genel

    Ortadoğu barışı için Avrupa modeli
    Alperen Bekkaya

    Aldanmakta fayda yok!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatler homojen midir?
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Gençlere mikrofon tutulursa
    Sait Can

    Akıllı insan ders alır
    Seher Ceylan

    Namaz
    Durmuş Ali İnci

    Bi cıgara içimlik yol
    Selahattin Altıntaş

    Kazanmak veya kaybetmek
    Cevher İLHAN

    Filistin ve Kudüs davasında samimiyetin gereği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.