Kendine güvenme kabiliyeti

Yetişkin insan güvenilir olabilmeliyim diyorsa; çocuk da kendine güvenebilmeli.

Kendisiyle alâkalı bütün işlerinde koşup koşturan, parelenen, telâşlanan ve daima şefkat ve merhamet kanatlarıyla kol kanat geren; anne ve baba yardımının ve güvenilirliğinin muhakkak bir surette çocuk tarafından iyice bilinmesi, öğretilmesi ve anlaşılması lâzımdır. Tâ ki kendi kendine yetebilme ve güvenebilme kabiliyetinin çocuk tarafından anlaşılmasına kadar.

İstemek, emeklemek, seçmek ve reddetmek basamaklarının teşkil ettiği bebeklikten itibaren güven duygusu ve başarılı olabilme kabiliyeti dikkatle takip edilerek çocuğun meyilleri tesbit edilirse; çocukluğun en sağlam kabiliyeti güvenirlilik ve iş yapabilme istidadı ortaya net olarak çıkacaktır. İleri yaşlar için bir fener ve aydınlatıcı olacaktır.

Yemek, içmek, hareket etmek ve küçük, basit ve kısa mesafeli ve zamanlı işleri yapabilme de anne baba çocuğun kendine güvenirliğini esas tutarak ona yardımcı olabilmelidir.

Yanlış yapılan her davranış ve hareketin doğrusunun yapılışını ve uygulamadaki zorluklarını yine ebeveyn dikkatle takip ederek güvenin, kendine yetebilmenin yapılması lâzım gelen en önemli davranış olduğunun çocuk tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Hedef davranış gerekliliği kadar öğretilen ve eğitimi verilen güven duygusu olunca; eğitimcilerde de inanırlık ve sabır doruk noktasında olabilmelidir.

Güven kabiliyetinin en çok geliştirici unsuru doğru ve yerinde bir niyet ve düşünce olduğunun çocuğa kazandırabilmek için ilk deneme ve tecrübelerinde müsamaha konusunun fevkalâde geniş tutulması gerekmektedir. Tâ ki çocuk yapabileceği davranışları seçebilsin ve emri vakilerle şaşkın bir vaziyete düşmesin.

Güvenirlik için büyüklerin doğru ve tutarlı olması çocuklar için de kendilerinin güven duygusuna katkı yapan en güzel bir tecrübe aktarımı olacaktır. Doğru söz, doğru niyet ve tutarlı davranış örnekleri çocuğun güven duygusunun daha çabuk ve emniyetli bir şekilde kazanabilmesi için, anlaşılır ve görünür şekilleriyle anne-baba, öğretmen, eğitimciler ve diğer eğitim faktörleri tarafından sıklıkla ve özenle sergilenebilmelidir.

En üst seviyede inanç ve iman eğitimiyle Allah’a olan güven ve tesirleri, meyveleri anlatılırsa; çocuklar tarafından güvenin elde edilmesinde imanın ve inancın tesirlerinin fevkalâde büyük olacağı görülür. Beşerî değil de İlâhî kuvvete inanmak, dayanmak ve güvenmek çocuğun güven duygusunda en üst basamaklarda olmasını ve yürümesini sağlar. Önemli olan da zaten budur.