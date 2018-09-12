"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Korku lâzım mı?

12 Eylül 2018, Çarşamba
ÇOCUK EĞİTİMİ (6)

Evvelâ Cenâb-ı Hakk’ın bizlere vücudî olarak ikram ve ihsan ettiği nimetler içinde korkunun da fıtratımızda dercedilmiş / yerleştirilmiş olması da büyük bir nimettir.

Bebeklikten çocukluğa atılan ilk adımlar arasında belirir korku... Bilinir ve tanınır. Korku; korkanın değil korkutanın silâhıdır. Aciz, zaif ve nakıs olan safi fıtratların korkuyla alâkaları korkutanlarla başlar ve devam eder.

Daha sonra da “Korkma! Korkacak bir şey yok! Ne kadar korkaksın!..” gibi lâflarla korkunun; kendi elimizle inşaa ettiğimiz korkunun tamirine ve ortadan kaldırılmasına çalışılır.

Evet, korku mühim/önemli bir duygudur, bir lâtife-i Rabbanidir. Ama hayatı zehir etmek ve zahmetli, meşakkatli hale çevirmek için değil. Belki Cenâb-ı Hakk’ın ikram ve ihsan ettiği bu lâtif ve kıymettar hayatı ve vücudu her türlü tehlikelere karşı uyarmak ve korumak içindir.

Yoksa çocuk çocukluğuyla alâkalı olarak; ağladı korkut, bağırdı korkut, düştü korkut, kalktı korkut, yedi korkut, yemedi korkut, altı pislendi korkut, öğrendi korkut, öğrenmedi korkut, yaptı korkut, yapmadı korkut vb. Binlerce korku imparatorluğunun argümanları içerisinde korku dağları ve ovaları meydana getirmek için değil.

Cenâb-ı Hakk’ın fıtratımıza koyduğu, yerleştirdiği bir huy, her fıtrî lâtife, her duygu gibi korkunun da yaratılış ve verilişi doğrultusunda çocuklardan bir beklenti içerisinde olunmalı ve bunun için çocuklar üzerinde gayret gösterilmelidir.

Çocuk fıtratındaki inanç ve iman esasları dairesinde hiçbir şeyden değil sadece ve sadece Allah’tan korkmalı. O’nun rahmet ve merhametinden faydalanamamaktan; O’nun izzet ve ikramlarına uzanamamaktan; Cennetine ve cemaline konuşamamaktan korkmalıdır.

Zaten Allah’ın mükâfatlarını tanıyabilen veya tanıttırabildiğimiz ve bu yolda ciddî bir eğitim verebildiğimiz çocuklarımız kesinlikle Allah’ı sevmekten; O’na muhabbet beslemekten ve O’nu hakkıyla tanımanın verdiği huzur, saadet ve sevinçten dolayı Allah’tan korkmaz; bilâkis özellikle ve kuvvetli bir şekilde Allah’ı sever, Allah’a kuvvetli muhabbet besler. Beşerî korkularını ayaklar altına alır ve İlâhî sevgiyle hayatının her safhasını doruklara, yücelere çıkartır.

Biz çocuklarımıza severek sevmeyi öğretelim. Korku avucunu yalasın!.. Korkuyla elde edilebilecek herhangi bir davranış biçiminin; sevgiyle elde edilen hiçbir davranış biçimi yanında kıymeti/değeri yoktur.

Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor

    Benim suçum neydi?

    Siyasetçiler eğitimden ellerini çeksin

    İnsanî felâket alarmı

    Kaynaklar azalıyor, çatışmalar büyüyor

    AB'nin zorlu imtihanı: Her yıl 400 bin kişinin ölümüne sebep oluyor...

    'Onları hayal kırıklığına uğratamayız'

    Gergerlioğlu Bakan’a cezaevlerini sordu

    Baz istasyonları mantar gibi çoğalıyor

    İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi

    Baskılar gençleri kaçırıyor

    İdlib’de siviller tedirgin

    MEB ücretli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı

    Torunun acısına dayanamadı... İçim yanıyor!

    Bilânçolar incelendi: Sıkıntı büyüyebilir

    Harput Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında bulundu

    Afganistan yine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Kalın'dan İdlib uyarısı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden flaş karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kriz ve suskunluk
    Genel

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor
    Genel

    Benim suçum neydi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bugünkü çöküşün sebebi 12 Eylül zihniyetidir
    Mustafa ORAL

    Dudaklarında zemzem tadıyla ölüme gitmek
    Genel

    Siyasetçiler eğitimden ellerini çeksin
    Süleyman KÖSMENE

    Neşriyatımız nerede, biz neredeyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçü mü deprem mi?
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararlar doğurdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.