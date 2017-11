Marifetsiz, faydasız nötr olmak

Her fikre muhalefet… Her meseleye fikir beyanı… Her toplantıya katılmak… Her hizmet alanında mevcudiyetini izhar ve ispat etmeye çalışmak... Ve hiçbir hatayı, noksanlığı, eksikliği ve yanlışı üzerine almamak…

Bu tarz ve davranışlar dik durmak değildir… Mert ve samimi bir şekilde hareket etmek ve konuşmak değildir… Herkesin bir kabiliyeti vardır ve ekseriyetle de bu kabiliyeti üzerine hizmetler teksif olunur… Benim fıtratım bu, ben değişemem diyenler; bakıyorsunuz evvela kendileri başkalarını değiştirmeye, tesir ve istihdam etmeye başlıyorlar… Hizmette sebat etmeyen ve sabır göstermeyen, gayrete gelmeyenler… Bir ayrılık, gayrılık, şahsi rütbe ve makam mansıbında öyle bir canlanıyorlar ve hareket ediyorlar ki, sanıyorsunuz hizmet budur, faaliyet budur, hedef budur… Bir de marifetsiz, faydasız, nötürler var… Birilerinin lehine, birilerinin müdafii olmak… Gözü kapalı konuş dediklerinde konuşmak, bağır dediklerinde bağırmak… Vur dediklerinde insafsız ve merhametsizcesine; araştırmadan, soruşturmadan, gözü kapalı ve gayetsiz bir şekilde haşlamak, parçalamak… Muhabbetsizlik ise zirvede… Hadi yanlış işleri bilerek veya bilmeyerek alet olarak yaptın bari özür dilemeyi, severek rücu etmeyi bil… Sen âlimsin diye diye her zaman bir adamı çok zalim etmek mümkündür… Böyleleri evvela kendilerini, sonra da başkalarını mahvederler… Bunun ilacı, devası yoktur… Çünkü o artık olmuştur… Ya yenecek ya da yedirilecektir… Diş macununu göze sürmek gibi adam yalnız başına bir cemaat fikrine, bir cemaat ekseriyetinin oy çokluğuna kafa tutabiliyorsa biliniz ki hizmette seratan hastalığına tutulmuştur…. Çaresi yayılmaması için duadan başka bir şey değildir… Unutmayalım ki şu hizmette başkalarının adına hareket edenler ve başkalarının fikir ve görüşlerini ilga etmeye çalışanlar evvela kendileri tokat yerler ve farkına varmadan da bu işi yapmaya devam ederler… Çaresiz bir derttir, dua edelim… Cenab-ı Hak ihlastan, uhuvvetten, tesanüdden, ittihaddan ve ittifaktan bizleri ayırmasın inşallah…

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.