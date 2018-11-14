Ne kadar sabır?

Çocuk terbiyesi/eğitimi-öğretimi sabır üzerine kurulmuş bir sistem, bir rol eğitimidir desek abartmış olmayız.

Çocukla başlayan sabır, yine çocuğun terbiyesi ile devam eder. Bilhassa sevgi ve bağlılık üzerine çocuk üzerinde ne kadar ihtimam gösteriliyor, titreniyorsa çocuğun her halinde o oranda da sabır gösterilebilmelidir.

Çocuk yetiştirilmesindeki zorlukluklar, güçlükler ve imkânsızlıklarla ebeveyn ve eğitimcileri nasıl sabırla zorlamış, motive etmişse; sabır konusundaki terbiyesini de bu geçirdiği zaman birimleri içerisinde almaya başlamıştır.

Çocuk kendisine sabreden anne-baba, aile ve öğretmenin gösterdiği sabır performansı kadar da onlara sabır etmeyi fıtrî seyli ve seyri içerisinde öğrenecektir. Sabır sadece sabır edene değil, sabır edilene de, öğretici ve ders verici olduğu için; yerinde ve zamanında, haklı olarak gösterilen sabrın kendisi de tesirli ve meyvedar bir eğitim-öğretim, terbiye faktörüdür.

“Sabır etmeyi bilmek” gibi başlayan güzel ve eğitici deyimlerimiz ve atasözlerimizi: “Sabrın sonu selâmettir”, “Sabreden derviş muradına ermiş” atasözleri ve deyimleri tamamlarlar. Çocuk terbiyesinde ne kadar güzeldir ki; sabır acı olmakla birlikte semereleri/meyveleri tatlı ve faydalıdır. Çocuk eğitimi içerisinde zararda ve kötülükte sabır olmaz. Bu olsa olsa “çocuk inadı” tabirine denk düşen bir mana ve netice olabilir.

Allah’tan gelen her türlü nimetin ve nikmetin daima sabır istediğini, kabullenme ve duâ etmenin; samimiyetle ve sabırla istemenin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza, bütün terbiye usûl ve kaidelerinin ifade ettiği derslerle, sohbetlerle ve tecrübe aktarımı ve paylaşımıyla öğretebilmeliyiz.

Sabrın ne zaman ve nerede, nasıl ve hangi hallerde yapılacağını, gösterileceğini çocuklarımız üzerinde tatbik etmeden; kendimiz çok iyi öğrenmeli, bilmeli ve tecrübe edebilmeliyiz.

Biraz da çocuklarımızın narin, nazik, körpe ve meraklı duyguları doğrultusunda sabrımızı onların istekleriyle yönlendirebilmeli ve değer verdiğimiz ölçülerde çocuklarımızı değerli sabır kazanmalarına muvaffak/başarılı kılabilmeliyiz.

Ne kadar sabırı, biz değil çocuklarımızın bizler tarafından verilen terbiyeleri, eğitim ve öğretimleri belirleyecektir. Biz her halükârda biraz daha sabırlı olmalıyız ve çocuklarımıza sabrı telkin edecek rolleri oynayabilmeliyiz.