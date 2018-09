ÇOCUK EĞİTİMİ (11)

Kemale ermiş, olgunluğa kavuşmuş insanlar; yaptıkları bütün işleri, alıp vermelerini, ticaretlerini, yemelerini, içmelerini her türlü işlerini ölçülü yapmak ve ölçülü olmaya kendilerini mecbur hissederken ve yaparken; çocuklarımızın terbiyesinde ölçülü olmamak ve ölüye, orana, nispete ve murakabeye dikkat etmemek düşünülemez…

İlk akla gelenler yetiştirirken çocukları sevmek, çocukları mükâfatlandırmak, çocukları dinlemek ve çocukları candan kucaklayarak sahip çıkmak olabilirken; çocuklarımızın hemen her türlü yetişmeleri, eğitimleri ve öğrenmeleri, fiil ve davranışları gibi hayatın her kademesindeki yaptıkları, yapabilecekleri işlerde ölçülü olmak ve ölçülü davranmak insanlığın, anne-babanın, öğretmenlerin, her konudaki eğitimcilerin ve çevre faktörü olabilecek bütün elemanların en önemli vazifesidir…

Çocuk terbiyesinde ölçülü olmanın en önemli fark edilecek fark ise ölçü ile ölçüyü vurmamak ve tesirini kırmamak… Sevgi, muhabbet ve samimiyetle yaklaşımlar ve uygulamalar yapılırken birdenbire ceza, dövmek, sövmek çocuk terbiyesinin hiçbir ölçüsünde bulunmamaktadır… Hiçbir terbiye sisteminde; bir davranışta ifratkârane hareket ederek, diğer bir terbiye davranışını tefrite, tam ters bir durum ve konuma düşürmek yoktur… İnsanî her davranış gibi çocuk terbiyesinin bütün davranışlarında da; itidal-i demle, vasatî, aklî selimle önünü arkasını, geldisini gittisini düşünerek hareket etmek aklın seçeceği en sevimli itimatlı ve güvenli bir yoldur…

Eğer çocuk terbiyesinde herhangi bir ölçü fayda vermiyor veya yetersiz kalıyor veya zarar veriyorsa bunu tam tersiyle ortadan hemen kaldırmak değil, belki yönünü, yolunu ve tarzını; uygulamalarını ve tatbikatlarını mülâyemetle, insaniyetle, ahlâkî yaklaşımlarla ve muhabbetle, severek değiştirmek veya şekillendirmek en evlâ yol ve tercih olacaktır.

Şunu da iyi bilmek gerekir ki, çocuk terbiyesinde ölçülü olmak ve uygulamaları ölçülü yapmak kesinlikle kurallar ve prensipler içerisinde boğulmak ve sadece terbiyeyi kesin bir tarza doğru disipline etmek değildir…

Çocuk terbiyesinde ölçülü olmak iyinin, güzelin, faydanın ve kârın gelebileceğini; kesinlikle zarara yol açılmayacağını gözümüze kestirdiğimiz her türlü eğitim ve öğretim davranışına sahip çıkmaktır…