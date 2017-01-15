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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Üstad’la birlikte olmak...

15 Ocak 2017, Pazar
Risale-i Nur sohbetlerinde ve okumalarında her şahsın bir hedef belirlemesi ve belirlenen hedef doğrultusunda hareket etmesi, çalışma yapması ve gayret göstermesi başarı için şarttır.

Niçin çalışma ve gayret göstermeyle başladık? Bir işin neticesinden önce, meyvelerinin alınmasından önce esas marifet, asıl faaliyet muhakkak bir surette o yapılan işin tafsilatı, kazanımları noktasından çalışma, gayret gösterme, sabır ve devamla; aşk ve şevkle işi takip etmek şarttır.

Risale-i Nur okumalarında ve yapılan Risale-i Nur sohbetlerindeki kazanımlarda elbette ki başarılı olabilmek için bir çok şartın yerine getirilmesi lâzımdır. Fakat en önemli bir şart ise kendimize güvenebilmektir. Ben bu işi yapabilirim, yapmalıyım, yapacağım faaliyetlerinin matiyyesi muhakkak ki güven duygusudur.

Okumalarda asla birilerinin kurallarını tatbik ediyorum, taklid ediyorum diye şeytanın mugalatasına düşüp; noksan bir iş yapıyor zannıyla okumaları terk etmeyin ve ara vermeyin. Bunun yerine başkalarıyla değil kendinizle yarıştığınızı ve rekabet ettiğinizi düşünün ve rahatlıkla kendi kurallarınızla, kendi düstur ve prensiplerinizle okumalarda yol kat ettiğinizi ve başarılı olabileceğinizi ispat edin, gösterin.

Okuyuşta kavrayabildiğiniz, anlayabildiğiniz konuların manalarını kendinize bir iltifatta bulunarak; takdirle karşılayın, kendinize güzel bir teşekkür babından bu elde edilen manaları başkalarına da anlatın, söyleyin, konuşun ve paylaşın…

Sonra okumaları günlük, saatlik ve belirli dakika aralıklarında düşünün ve uygulayın. Okumaların hepsini ve zamanlarını gözünüzün önüne getirip de nefis ve şeytana fırsat vererek gözünüzde büyütmeyin, zorlaştırmayın ve güçleştirmeyin. Her okumanın kendine göre bir zamanı vardır. Okuma; bulunduğumuz an itibariyle zamanı ne ise yapılır ve biter. Bundan sonraki okumaların zamanları ve vakitleri daha gelmemişler ve de belli değiller.

Israrcı olacağız. Zaman ayarlı okuyacağız. Okuduklarımızı anlamak için hazmedeceğiz. Kendimizle yarışacağız. Anladıklarımızı ve kavrayabildiklerimizi yine sabır ve anlayışla başkalarına aktarmaya mülâyemetle ve kavl-i leyyin ile gayret edeceğiz… Bu konularda daima Rabbimizin inayet ve ihsanıyla Üstadımızı bir ders arkadaşı olarak yanımızda hissetmeye çalışacağız.

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