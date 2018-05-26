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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ramazan’ın hürmetine ümmete imdat eyle!

Risale-i Nur'dan
26 Mayıs 2018, Cumartesi
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duâların, Cenâb-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamü’r-Râhimîn’den niyaz ederim.

Saniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslâm için hem Risale-i Nur Şakirdleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir.

Risale-i Nur Şakirdlerinin iştirak-i a’mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine aynı miktar defter-i a’mâline geçmesi o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâs ile girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir. Her biri, binler hisse alır, inşaallah, emval-i dünyeviyenin iştiraki gibi inkısam ve tecezzi etmeden her birisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler âyinelerin her birisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir.

Demek Risale-i Nur’un sadık şakirdlerinden birisi, Leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazanın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirdler sahip ve hissedar olmak vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvarız.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 55, s. 98

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Aziz, Sıddık, Mübarek, Kahraman Kardeşlerim!

Evvelâ: Bu mübarek Ramazanda, iştirak-i a’mâl düstur-u esasıyla, her bir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melâike hükmünde, kırk bin diller ile, yani kardeşleri adedince manevî dilleri ile ettikleri ve edecekleri duâlar, rahmet-i İlâhiye nezdinde makbul olmasını o lisanlar adedince, Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîn’den niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazanınızı tebrik ediyoruz.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 56, s. 99

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Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîn bu Ramazan-ı Mübarekenin hürmetine, Rahmeten Li’l-âlemîn olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine rahmetiyle imdat eylesin, âmin. Âsâr-ı gadab-ı İlâhî olan âfât ve dalâletlerden muhafaza eylesin, âmin. Ve Risale-i Nur Şakirdlerini neşr-i envar-ı Kur’âniyede muvaffak eylesin, âmin.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 102, s. 162

LÛ­GAT­ÇE:

âfât: Afetler, belâlar, musibetler.

âsâr-ı gadab-ı İlâhî: Allah’ın gazabının eserleri, neticeleri.

dalâlet: Hak yoldan sapma.

düstur-u esasiye: Temel kaide.

emval-i dünyeviye: Dünya malları.

inkısam etmek: Bölünmek.

iştirak-i a’mâl-i uhreviye: Ahiret amellerinde ortaklık.

melâike: Melekler.

neşr-i envar-ı Kur’âniye: Kur’ân’ın nurlarını (hakikatlerini) yayıp bildirmek.

Rahmeten Li’l-âlemîn: Âlemler için rahmet, Efendimiz (asm).

tecezzi etmek: Parçalanmak.

vüs’at-i rahmet-i İlâhiye: Allah’ın geniş rahmeti.

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