Özür dilemeli

Arda Turan’ın Makedonya maçı sonrası uçakta tecrübeli bir gazeteciyle yaşadığı tatsız olay bir anda futbol gündeminin en önemli konusu oldu.

Hatta bu olay Arda’nın Milli Takım kariyerinin bitmesine sebep oldu. Uçakta yaşanan hadise tarafların anlatımlarından çirkin olduğu anlaşılıyor. Arda’nın küfürlü konuştuğu, hatta fiili hamle yaptığı söyleniyor. Sonuç olarak hadisenin aktörü Milli Takım kaptanı. Olaya sebep konuysa, neredeyse bir yıllık meşhur “prim” meselesi. Olaya maruz gazeteci primle ilgili yazısında “değer miydi çocuklar” falan tarzında bir yazı yazmış. Hakaret içermiyor. Yani Arda’nın bu kadar aşırı hareket yapmasını gerektirecek nitelikte değil. Varsayalım ki, hakaret var. Yargı bu memlekette ne için var?

Bu olay aslında uzunca bir öfkenin dışa vurumu. Hatta bazı oyuncuların ona destek olduğu söyleniyor. Demek ki, arkadaşlarıyla bunu defaaten konuştukları belli oluyor. Arda takım kaptanı olması cihetiyle ön alıp, bunu gerçekleştirdi. Sonrasındaki basın toplantısında yaptığından pişman olmadığını söyledi. Bu da öfkesinin boyutunu gösteriyor.

Arda Turan aslında espirili ve neşeli birisi. Dünyanın en önemli beş takımından birisinde oynuyor. Burada kendisini futbol ve sevecenliğiyle kabul ettirdi. Her şeyi elde etmiş bir oyuncunun böyle müessif bir olayın aktörü olmasını nasıl okumalıyız? Prim meselesinde Burak’la başlayan ve Arda’nın takım kaptanı olarak müdahil olduğu tartışmalarının sonunda önce Milli Takıma bu oyuncular çağrılmadı. Daha sonra çeşitli baskılar sonucunda Arda ve arkadaşları tekrar Milli Takıma çağrıldılar. Olay oralardan bu güne geldi. Sonu da çok tatsız bitti. Türk futbolunun en kariyerli oyuncusu şimdi hedef oyuncu oldu.

Arda, kişisel özellikleri iyi birisi olabilir. Ama muhafazakâr halkımızın benimseyemeyeceği yanlışlar yapıyor. G.Saray kaptanıyken, defalarca magazin basınının eline malzeme vermişti. Sinema kapatma hadisesi ve giyim tarzı çokça tartışılmıştı. Gözde bir insan olunca kendini kontrol etmek ve korumak zor. Özel hayatınızı çok iyi düzenlemelisiniz. Arda da Türkiye’deki futbol hayatı sırasında sık sık menfi haberlere konu olmuştu. Yurt dışına gidişi birazda bunlardan kaçış olmuştu. Pişman olmuştur diyemiyoruz. Çünkü pişman olmadığını söyledi. Ama doğruyu söylemedi. İyi insan mutlaka yaptığı kusurdan dolayı üzülür, pişman olur. Gün gelecek bunun yanlış olduğunu açıklayacaktır. Bizim bildiğimiz Arda, özel hayatındaki yanlışlara rağmen pozitif bir insan. Mutlaka hatasını anlayıp bunu düzeltecektir.