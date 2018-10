Sırat Köprüsü nedir?

Asıl vatanımız olan Cennete ulaşmak için istesek de istemesek de Sırat Köprüsü’nden geçeceğiz.

Bu da bizlerde Sırat Köprüsü’nün ne olduğu ve mahşerdeki hâlimizin nasıl olacağı merakını uyandırır.

Sırat Köprüsü’nün lûgat mânâsı “Cennete gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeye mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü” demektir. Peygamber Efendimizin (asm) tarifine göre de kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. Kıldan ince, kılıçtan keskin ibaresi Sırat Köprüsü’nün çok hassas bir ayar içinde olduğuna ve dehşetine işaret eder.

“Kûllu nefsin zâikat’ül mevt”1 âyeti sırrınca hiç kuşku yok ki her canlı ölümü tadacaktır. Her tarafta gerçekleşen vefatların verdiği haberle görüyoruz ki ölüm ölmüyor ve kabir kapanmıyor. Ölümden sonra Allah’ın (cc) izniyle insanlar yeniden canlanacak, kabirlerinde dirilip kalkacaklardır. Bundan sonra ahiret hayatı başlayacak, insanlar mahşer meydanında toplanıp hesaba çekilecektir. Amelleri mîzanda tartıldıktan sonra her insan Sırat Köprüsü’nden Cennete veya Cehenneme girmek için geçecektir. Allah’ın (cc) rızasını kazanan kullar, bu köprüden, amellerinin derecesine uygun olacak bir sür’atte kolayca geçip gideceklerdir. Fakat günahkârlar ve kâfirler ise bu köprüden geçerken ayakları kayarak kızgın ateşe düşeceklerdir. Ayrıca Peygamber Efendimizin (asm) bildirdiğine göre bu köprüden ilk geçecek olanlar Peygamber Efendimiz (asm) ve ümmeti olacaktır. Sonra diğer ümmetlerin sâlih amelleri sayesinde Sırat Köprüsü’nü sür’atle geçeceği bildirilmiştir. 2 Kimi göz açıp kapamak kadar çok kısa bir zamanda, kimi yıldırım, kimi berk, kimi rüzgâr, kimi iyi bir at ve deve kimisi de kuş sür’atiyle geçecektir. Bediüzzaman Hazretleri de “Bir kısım ehl-i takva, berk gibi bin senelik yolu, bir günde keser. Bir kısmı da, hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat’eder”3 buyurarak bu konuyu daha iyi idrak etmemize vesîle olmuştur.

Sırat Köprüsü’nü daha iyi anlamak için Peygamber Efendimizi (asm) dinleyelim: “Kıyâmet gününde insanlar bir araya toplanacaklar. Rabbimiz: “Her kim her neye tapıyor idiyse onun ardına düşsün!” buyuracak. Artık kimi güneşin, kimi ayın, kimi taptıkları tağutların peşine düşecekler. Yalnız bu ümmet, içlerinde münafıkları da olduğu hâlde yerinde kalacak. Allah onlara: “Ben sizin Rabbinizim!” buyuracak. Onlar da: “El-Hak, Sen bizim Rabbimizsin!” diyecekler. Allahû Teâlâ’nın onları dâvet buyurması üzerine dâvete uyacaklar. Cehennemin tam ortasına Sırat kurulacak. Ümmetini onun üstünden en evvel geçirecek ben olacağım. O gün dehşeti ve korkusu dolayısıyla Peygamberlerden başka hiç kimse konuşamayacak. Peygamberlerin o günkü kelâmları da: “Allahûmme sellim, sellim. Allah’ım kurtar, Allah’ım kurtar!” olacaktır. Cehennemde sa’dân dikenlerine benzer çengeller vardır.” 4 Bu hadîsle Sırat Köprüsü’nün mahiyetini ve köprünün kurulacağı zaman yaşanacak dehşetli hâlleri daha iyi anlamış oluyoruz. Hadîste yer alan sa’dân dikenlerine benzeyen çengellerin ise nasıl olduğunu, ne kadar büyük olduğunu ancak Allah bilir. Hakikî mahiyetini inşâallah ahirette göreceğiz.

Elhâsıl: Sırat Köprüsü Cehennemin dev ve karanlık alevleri üstüne kurulmuş, istisnasız herkesin üzerinden geçeceği kıldan ince, kılıçtan keskin dehşetli bir köprüdür. Mü’minler amellerinin ve takvalarının derecesine uygun olacak bir sür’atte Sırat Köprüsü üzerinden geçeceklerdir. Kâfirler ise bu köprüden geçerken ayakları kayarak Cehenneme düşeceklerdir.

Rabbim bizleri, Sırat Köprüsü’nden geçerken ayağı kayıp Cehenneme düşen günahkâr kullarından değil; O’nun rızasını kazanan ve Sırat Köprüsü’nden hayal, şimşek ya da rüzgâr sür’atinde geçerek Cennete ulaşan sâlih kullarından eylesin. Âmin, âmin, âmin…

Dipnotlar:

1- Ankebût Sûresi, 57. Âyet.

2- İbn-i Mâce, Zühd, 33.

3- Sözler, Said Nursî, Yeni Asya 2013, s. 41.

4- Buhârî, 2/450.