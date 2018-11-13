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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü

Seyhan Şentürk
13 Kasım 2018, Salı
Süper Lig’in 12. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı.

Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, zirve yarışından uzaklaşırken geçen sezon yaşadığı kötü performansını da tekrarladı. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü göremeyen bordo-mavililer, 12. hafta sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puanda kaldı.

Kasımpaşa, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1, Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü ise 2-0’la geçti.

Ligde önceki gün oynanan maçlarda Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor’u 3-0 yenerek 2. sıradaki yerini korurken; Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 üstünlük kurarak 13. sıraya yükseldi.      

Deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 12. haftayı da liderlikle bitirdi. 

GOL KRALLIĞI

Süper Lig’de 12. hafta sonunda Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Dragne Mbaye 12 golle ilk sırada yer alıyor. Yasin Öztekin 7, Souleymane Doukara, Hugo Rodallega 6, Burak Yılmaz, Trezeguet, Samuel Eudok, Danijel Eleksic, Tjaronn Chery, Mustapha Yatabare 5’er golle sıralamada yer alıyor.

 Alanyaspor Koray Şener’İ unutmadı

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'i unutmadı. Maçın başlamasından önce bütün futbolcular ellerindeki karanfiller, Koray Şener'in kombinesinin bulunduğu Okul Açık Tribünü'ne gitti. Futbolcular ellerindeki karanfilleri tribünün önüne bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.

Etiketler: futbol, Türkiye, Seyhan Şentürk
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