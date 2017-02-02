"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Büyük cihad nefisle

Şeyma TÜRKAN
02 Şubat 2017, Perşembe
26. Söz’ün Zeylinde Hakikat yolunun hatveleri anlatılırken Birinci Hatvenin; Necm Sûresi’nin ’Nefislerinizi temize çıkarmayın’(32. âyet)’iyle de işaret edildiği gibi, nefsi temize çıkarmamak olduğu ifade edilmiştir.

Zira insan, karakteri ve fıtratı gereği nefsini sevmektedir. Hem yalnız zâtını severek, her şeyi nefsine fedâ etmekte, Mâbud’a lâyık bir tarzda nefsini överek, çok üstün bir yere koymaktadır. Mâbud’a lâyık bir tenzih ile nefsini bütün kusurlardan tenzih ederek mütemadiyen kendi nefsini temize çıkartmaktadır. Elinden geldiği kadar kusurları kendine lâyık görmeyip kabul etmemektedir. Nefse aşırı düşkün bir tarzda ve şiddetli bir şekilde avukat gibi sürekli kendini müdafaa etmektedir. Hattâ fıtratına konulan ve Mâbud-u Hakikî’nin hamd ve tesbihi için ona verilen uzuvları, duyguları, lâtifeleri ve istidadı, kendi nefsi için kullanarak ‘Nefsinin arzusunu kendisine ma’bud edinip onun her emrine uyan kimse…’1 sırrına mazhar olur hale gelmektedir. Sadece kendini görüp, kendine güvenip, kendini beğenerek, adeta nefsine tapar hale gelmektedir.2 Oysa kötülüğü emreden nefse Üstad Bediüzzaman, şu sıfatlarla hitap etmektedir; nadan, bihuş, pürvesves, tembel, şikemperver, bedbaht, sabırsız, sersem, dünyaperest, mağrur, riyakâr, vb. Bu sıfatlar göstermektedir ki, nefis dersini şeytandan almakta ve insanı Allah’a düşman yapmaya çalışmaktadır.  Hz. Yusuf’un ‘ben nefsimi temize çıkarmam’ sözünden de anlaşıldığı üzere nefis şeytandan aldığı dersle insanı daima tuzağına düşürmeye çalışmaktadır. Hz. Yusuf (as) Züleyha ile imtihanını, Allah’ın rahmeti ve delilini görerek kendi lehine çevirdikten sonra, “muhakkak ki, nefis kötülükleri emredicidir”3 demiştir. Bu sebeple acz, fakr, şefkat, tefekkür tariki olan Nur mesleğinde nefsin bu yönüne binaen ‘aczini ve kusurunu bilmek’ makamıyla ubudiyet yolunda dergâh-ı İlâhî’ye sığınmaktır vazifemiz.

Binaenaleyh, Peygamberimiz (asm) insanın en büyük düşmanının “nefis” olduğunu ifade etmiştir ve “Allah’ım sen beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma!” diye duâ etmiştir. Bu durum gösteriyor ki; “Ya Rabbi Sen bizi nefs-i emmarenin şerrinden koru” diye duâ etmek mü’minin önemli bir vazifesidir. Yine Hz. Muhammed (asm) bir savaştan sonra, “Biz küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz” buyurmuştur. Bütün bu ve benzeri ifadeler, nefsin insanı kötülüklere teşvik eden özelliğine işaret etmektedir. Bu anlamlar göz önüne alındığında, insanın nefsini beğenmesi, sevmesi yani bir anlamda nefisperest olması insanın; kötülükleri isteyen nefsin arzularına boyun eğdiğinin göstergesidir. Bunun yanında insanı nefisperestliğe teşvik eden faktörler de bulunmaktadır. Ve nefsin bu özelliklerini bilmek pek ehemmiyetlidir. Çünkü nefis tembellik kulağıyla şeytandan ders alarak onun vesveseleriyle benliği (eneyi) vartaya düşürmektedir. Ancak eğer onun mahiyeti bilinirse ona karşı mukavemet edilebilmektedir. Zira Üstad’da Vesvese Risalesi’nde demiyor mu, ‘vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu dâvet eder, ilim onu tard eder.’ Öyleyse nefisperestliğe sevk eden sebepler ve çareleri üzerinde yoğunlaşmak gerekecektir. 

Bir sonraki şerh çalışmamızda bu konu üzerinde mütalâa edelim inşallah.

Okunma Sayısı: 335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk işlediğinde ihraçlar iptal olacak

    Eyvah çocuklarımız!

    ''Dünya abluka altındaki Gazze'ye karşı kendinden utanmalı''

    Donald Trump’a tepkiler çığ gibi

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Dünyaya en anlamlı mesaj: Müslümanlarla ''diyalog ve iş birliği'' anlaşması

    ABD'den ''PYD'ye zırhlı araç'' açıklaması

    Tutuklandı

    AP'de Trump tartışması: "Avrupa'nın kapısı yüzüne kapatılmalı"

    CHP'li vekilin dehşet veren ''haberleşme'' israfı TBMM gündeminde!

    Siyasi istişareler yeniden başladı: Bakan Avcı, İsrail'i ziyaret edecek

    Endişe veren plan ortaya çıktı!

    ESK'dan soru işaretlerini gideren açıklama: ''Kesinlikle mümkün değildir''

    EXPO 2021'in yapılacağı şehir açıklandı

    Eski danışmadan 7 Haziran hatırlatması

    AK Parti'nin de bir iktidar ömrü vardır

    Cerrahpaşa'da rehine krizi

    Bin polisle uyuşturucu operasyonu

    İhracat rakamları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk işlediğinde ihraçlar iptal olacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’nın gizli ajandası
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müslüman ve Hıristiyanlar ittifak etmeli
    Ahmet BATTAL

    Kim iktidar, kim muktedir?
    Cevher İLHAN

    Meclis etkisiz hale getiriliyor
    Genel

    Başsavcı gözaltına alındı
    Faruk ÇAKIR

    Krizlerden beslenen kim?
    Mustafa ORAL

    Öyle değil mi, Marangoz Mustafa?
    İbrahim ERSOYLU

    Referandumda heba olacak vakit ve nakitler
    Süleyman KÖSMENE

    Boşanmadan önce son kez ne düşünelim?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.