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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın maç programı?

01 Ekim 2018, Pazartesi 23:49
Süper Lig'de 7. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Süper Lig'de 7. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.

Ligde 7. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Ankaragücü ise Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 yenildi. 

Haftanın sonuçları

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Trabzonspor-Kasımpaşa: 4-2

Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: 2-1

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 2-0

Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 3-0

Ankaragücü-Antalyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Puan durumu

Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

5 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar)

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)

AA

Etiketler: süper lig, puan durumu
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