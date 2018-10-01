Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın maç programı?

Süper Lig'de 7. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Süper Lig'de 7. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Ligde 7. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Ankaragücü ise Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 yenildi. Haftanın sonuçları Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0 Trabzonspor-Kasımpaşa: 4-2 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: 2-1 Beşiktaş-Kayserispor: 2-0 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 2-0 Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 3-0 Ankaragücü-Antalyaspor: 0-1 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1 Puan durumu Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: Gelecek haftanın programı Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 5 Ekim Cuma: 20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan) 6 Ekim Cumartesi: 13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has) 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir) 16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir) 19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) 7 Ekim Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) 18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker) 19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar) 20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir) AA

Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.