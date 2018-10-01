Süper Lig'de son durum ve gelecek haftanın maç programı?

Süper Lig'de 7. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Süper Lig'de 7. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.
Ligde 7. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Ankaragücü ise Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 yenildi.
Haftanın sonuçları
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Trabzonspor-Kasımpaşa: 4-2
Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: 2-1
Beşiktaş-Kayserispor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 2-0
Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 3-0
Ankaragücü-Antalyaspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
Puan durumu
Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
5 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
6 Ekim Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir)
19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
7 Ekim Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar)
20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)
AA