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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

17 işçi bahçede bekleyerek mesai dolduruyor

20 Aralık 2017, Çarşamba 19:51
Erzurum'un Oltu ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İşkur) bünyesinde işe alınan 35 kişiden 17'si, mesaiyi yer olmadığı gerekçesiyle kurum bahçesinde tamamlıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İşkur) bünyesinde işe alınan 35 kişiden 17'si, mesaiyi yer olmadığı gerekçesiyle kurum bahçesinde tamamlıyor. Oltu'da yaşayan 35 kişi, işsiz kalınca İşkur bünyesinde 15 Mart 2017'de Orman İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edildi. 6 aylık çalışma sürelerini tamamlayan işçilerin süreleri geçen 15 Kasım'da 3 ay daha uzatıldı. Kurum içerisinde yer olmadığı gerekçesiyle işçilerden 17'si mesaiyi bahçede tamamlıyor. Havaların sıcak olduğu dönemlerde sorun yaşamadıklarını belirten işçiler, dondurucu soğuklarda zorlandıklarını bildirdi. Kadın ve erkeklerden oluşan işçiler, kurum içerisindeki görevlerini tamamladıktan sonra kalan zamanlarını bahçede geçirmek zorunda kalıyor.

Oltu Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmalarına rağmen kurumdaki personelin özel işlerini, hatta evlerinin temizliğini bile yaptıklarını öne süren işçiler, kurum binasında kendilerine oturmaları için bir oda dahi tahsis edilmediğini, adeta 'İkinci sınıf' vatandaş muamelesi gördüklerini öne sürdü. İşçilerden Ercan Uğur, Sabah camlarını temizliyoruz, odun kırıyoruz. Her türlü iş yapıyoruz. İşimiz bitikten sonra bizi oturacak yer olmadığı için dışarı çıkmamızı istiyorlar. Soğukta dışarıda bekliyoruz dedi.

İşe girdiğinde çok sevindiği söyleyen Levent Kul ise Verdikleri işleri yaptık, bitti. Bizi dışarı çıkardılar. Soğuk havada bekliyoruz. Neden böyle bir şey yaptıklarını da bilmiyoruz. İçeride yer olmadığını söylüyorlar. Bırakıp eve de gidemiyoruz diye konuştu.

DHA

Etiketler: erzurum, oltu
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