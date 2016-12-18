Arabalı vapur kazası: 8 yaralı

Yalova'da, İstanbul Yenikapı-Pendik seferi yapan arabalı vapurun iskeleye sert yanaşması sonucu 8 kişi yaralandı.
İstanbul Pendik-Yalova seferi yapan arabalı vapur, Yalova İDO İskelesi'ne sert yanaştı.
Araçların çıkış yaptığı rampanın iskeleye vurduğu sırada yolculardan bazıları sarsılma nedeniyle merdivenlerden düştü.
Yaralanan 8 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Diğer yolcular da kısa süre panik yaşarken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
Daha sonra arabalı vapur boşaltıldı.
AA