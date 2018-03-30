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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Başkan Akay, "Şeker pancarı stratejik üründür, mutlaka korunması gerekir"

30 Mart 2018, Cuma 11:05
Kayseri Şeker Çiftçi Meclis’inde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Şeker sektörü stratejik bir sektör olduğu için şeker pancarı da stratejik bir üründür. Şeker pancarının mutlaka korunması ve yaşaması gerekir" dedi.

Kayseri Şeker 14'ncü çiftçi meclis toplantısı Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerindeki 12 bölgeden 200 çiftçi temsilcisinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapıldı. Çiftçi Meclisinde Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikasının yönetim ve denetim Kurulu üyeleri yanı sıra Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve diğer yetkililer dışında komşu bölgelerden de bazı çiftçi temsilcileri hazır bulundular. 

Şeker Pancarı stratejik bir üründür

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçi meclisindeki konuşmasında,  Şeker sektörü stratejik bir sektör olduğu için Şeker Pancarı da stratejik bir üründür. Şeker Pancarının Mutlaka korunması ve yaşaması gerekir. Pancar çiftçisinin varlığını sürdürmesi sayesinde aynı zamanda toplumdaki sosyal felaketlerin de önlenmesine katkı sağlanmakta olduğunu belirtti. Başkan Akay konuşmasında " Şeker sektörü şu andaki yapısıyla Avrupa ile rekabet edemez. O nedenle bu işe bir neşter vurulması gerekirdi. Hükümet de şu anda onu yaptı. Biz özelleşmiş bir Fabrika olarak özelleştirmeye karşı değiliz. Aynı zamanda biz Kayseri Şeker olarak sektörümüzde bu işi en iyi şekilde yaparak Avrupa ile rekabete de hazırlandığımızı ifade ediyoruz ve bu konuda da iddialıyız" dedi.

DHA

Etiketler: Şeker Pancarı, Kayseri
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