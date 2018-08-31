Gözyaşlarıyla Müslüman oldu

Kayseri’de, Müslüman olarak “Zeynep” adını alan Alman uyruklu Natascha Nicole Kellermann, Kelime-i Şehadet getirirken gözyaşlarına hâkim olamadı.

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