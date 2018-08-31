Gözyaşlarıyla Müslüman oldu

Almanya’da yaşayan ve burada esnaflık yapan 32 yaşındaki Emrah Adıgüzel, 4 yıl önce işi vasıtasıyla tanıştığı 30 yaşındaki sekreter Alman Kellerman ile bu ülkede tanıştı. Adıgüzel’in Müslüman olduğunu, ailesinin namaz kıldığını ve hacca gittiğini gören Kellermann, kendisini etkileyen İslâmiyet’i araştırdıktan sonra Müslümanlığı seçerek Zeynep adını aldı. Kayseri İl Müftülüğü’nde ihtida töreninde kalbinden geçtiği için İslâmiyeti seçtiğini ifade eden Kellermann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğu anda çok duygulandığı ve mutlu olduğu için ağladığını söyledi.
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Bahtiyar Almanlarin yüzde 80i Islama acik ve fevc fevc Islama girecekler de su SIYASAL ISLAM dan ISIDe Elkaideye kadar midelerini bulandirmasa.