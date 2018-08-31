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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gözyaşlarıyla Müslüman oldu

31 Ağustos 2018, Cuma 00:25
Kayseri’de, Müslüman olarak “Zeynep” adını alan Alman uyruklu Natascha Nicole Kellermann, Kelime-i Şehadet getirirken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Almanya’da yaşayan ve burada esnaflık yapan 32 yaşındaki Emrah Adıgüzel, 4 yıl önce işi vasıtasıyla tanıştığı 30 yaşındaki sekreter Alman Kellerman ile bu ülkede tanıştı. Adıgüzel’in Müslüman olduğunu, ailesinin namaz kıldığını ve hacca gittiğini gören Kellermann, kendisini etkileyen İslâmiyet’i araştırdıktan sonra Müslümanlığı seçerek Zeynep adını aldı. Kayseri İl Müftülüğü’nde ihtida töreninde kalbinden geçtiği için İslâmiyeti seçtiğini ifade eden Kellermann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğu anda çok duygulandığı ve mutlu olduğu için ağladığını söyledi.

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AA

Etiketler: ihtida
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  • Ali Tam

    31.8.2018 05:12:31

    Bahtiyar Almanlarin yüzde 80i Islama acik ve fevc fevc Islama girecekler de su SIYASAL ISLAM dan ISIDe Elkaideye kadar midelerini bulandirmasa.

Risale-i Nur Külliyatı

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